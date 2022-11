Un Chinois de 50 ans termine un marathon en fumant, Internet est étonné

Courir un marathon nécessite une paire de poumons solides et un système respiratoire capable et est un exploit athlétique exigeant. Toute personne dont les poumons ne sont pas assez forts ne peut même pas courir un demi-mile sans s’essouffler. Maintenant, pouvez-vous imaginer rendre la tâche de courir un marathon d’autant plus exténuante en brûlant littéralement vos poumons en courant ? Fumer en courant n’est ni recommandé ni faisable, mais “Oncle Chen” de Chine pourrait bien vous surprendre là-bas.

Selon un rapport du site Web Oddity Central News, le marathon Xin’anjiang a été organisé dans la ville de Jiande en Chine, auquel environ 1000 personnes ont participé. Ce marathon était de 42 kilomètres dans lequel un homme de 50 ans a couru en fumant constamment des cigarettes. Il a couru toute la durée et la longueur du marathon en fumant une cigarette après l’autre et, ce faisant, a attiré l’attention du monde entier. On ne sait pas grand-chose de l’homme, sauf qu’il est surnommé “Oncle Chen”.

Oncle Chen est devenu viral lorsque des photos et des vidéos de lui courant en fumant ont commencé à apparaître sur le site de microblogging chinois Weibo, d’où elles se sont également propagées à d’autres plateformes. L’oncle Chen aurait accompli son exploit en trois heures et vingt-huit minutes. Cependant, de nombreux internautes se sont interrogés sur l’authenticité de son exploit et ont eu du mal à croire que l’on puisse terminer un marathon en fumant.

Pour les apaiser, les organisateurs du marathon ont partagé son certificat de finition du marathon. Il a miraculeusement terminé 574e sur un groupe de près de 1 500 concurrents, tout en fumant.

On dirait que l’oncle Chen utilise des cigarettes comme booster pour de meilleures performances, car il a déjà été photographié en train de courir le marathon de Guangzhou 2018 et le marathon de Xiamen 2019, fumant également des cigarettes. Alors que beaucoup ont demandé pourquoi il était autorisé à le faire, il n’y a pas de règle qui dit qu’on ne peut pas fumer pendant un marathon.

