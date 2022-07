Un Chinois de 27 ans affirme qu’il ne trouve pas de travail car il ressemble à un enfant

Avoir l’air plus jeune que votre âge réel peut être une aubaine pour beaucoup, mais pour un homme en Chine, son apparence inhabituellement jeune a nui à sa carrière. Mao Sheng, malgré ses 27 ans, a l’apparence d’un enfant, ce qui, selon lui, l’empêche d’obtenir un emploi, a rapporté Oddity Central.

La lutte de Sheng a été révélée après qu’une vidéo de lui soit devenue virale sur TikTok. Dans le clip, qui aurait été tourné dans la ville de Dongguan en Chine, Sheng a révélé son âge tout en partageant qu’il était incapable de décrocher un emploi en raison de son visage d’enfant et de sa petite taille. Sheng a déclaré que son père se remettait d’un accident vasculaire cérébral et qu’il voulait le soutenir, mais qu’il ne pouvait pas le faire sans travail. Sheng a tenté sa chance dans les usines locales et a cherché du travail avec des amis. Mais, alors que ses amis étaient employés, il s’est retrouvé sans emploi.

Lorsque Sheng cherchait du travail, se plaignait-il, les employeurs l’accusaient de cacher son âge réel. Sheng a également perdu des opportunités car certains employeurs craindraient d’être accusés de travail des enfants s’ils l’embauchaient. Dans l’une des vidéos, Sheng est également vu montrant sa carte d’identité qui mentionne qu’il est né en 1995.

Alors que la vidéo de Sheng faisait le tour d’Internet, beaucoup ont été émus par son sort. Beaucoup ont été consternés et ont dénoncé la discrimination dont Sheng était victime. Cependant, du côté positif, des offres d’emploi ont commencé à affluer pour Sheng de la part d’entrepreneurs et beaucoup l’ont contacté pour lui offrir de l’aide.

Dans une vidéo ultérieure, partagée sur TikTok, on a appris que Sheng avait même accepté l’une des offres et était employée avec succès. Sheng vise maintenant à gagner suffisamment pour pouvoir soutenir son père dans son rétablissement. Une fois que les choses seront réglées pour Sheng, il prévoit également de chercher un partenaire et de fonder une famille heureuse.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici