Un chimpanzé ouvre la porte et paie une pizza

Les chimpanzés sont l’un des mammifères les plus intelligents. Ils peuvent non seulement communiquer avec les humains, mais sont également très doués pour produire des vocalisations. De nombreuses expériences menées par des scientifiques ont également prouvé que le cerveau d’un chimpanzé fonctionne de la même manière que celui d’un humain. Ils sont d’excellents résolveurs de problèmes et ont une dextérité motrice exceptionnelle. Une fois que vous verrez un chimpanzé effectuer facilement des activités normales en personne, vous serez sûrement stupéfait d’en être témoin.

Un incident similaire s’est produit avec une livreuse de pizza, qui a été profondément choquée après une courte rencontre avec un chimpanzé. La vidéo a été captée par une caméra de surveillance. Il a ensuite été téléchargé sur Twitter. “Chimpanzé payant pour une livraison de pizza en Russie”, lit-on dans le tweet.

Chimpanzé payant une livraison de pizza en Russie 😳 pic.twitter.com/YCvlUUvwZt – Bizarrement terrifiant (@closecalls7) 3 octobre 2022

La vidéo bizarre révèle une livreuse de pizza frappant à la porte d’une résidence pour remettre une boîte de pizza à une personne. Elle est inconsciente de la terrifiante surprise qui l’attend.

Dès que la porte s’ouvre, la femme reçoit un verrou du bleu. Un chimpanzé, vêtu d’un sweat-shirt, d’un jean et de baskets, surgit de derrière la porte pour recevoir la boîte à pizza. Choqué par ce spectacle inattendu, le livreur recule de quelques pas.

Top showsha vidéo

Cependant, lorsque le chimpanzé intelligent tend la main pour payer la femme en espèces, elle semble quelque peu rassurée. La femme prend doucement l’argent du chimpanzé, tend la boîte à pizza au mammifère et se précipite hors de la résidence.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été déconcertés par l’étrange vidéo et ont exprimé leur surprise dans la section des commentaires de la vidéo. “Qu’est-ce qui est le plus terrifiant – le chimpanzé qui ouvre la porte ou qui mange de la pizza russe ?” a écrit un utilisateur. “Si ce n’était pas sur vidéo, personne ne croirait que cela s’est jamais produit”, a souligné un deuxième.

Quoi de plus terrifiant : le chimpanzé qui ouvre la porte ou qui mange une pizza russe ? – Navin R Johnson (@DreadedIgnominy) 3 octobre 2022

si ce n’était pas sur vidéo, personne ne croirait que cela s’est jamais produit – L’heure Ghity (@JessieGhity) 3 octobre 2022

Cependant, beaucoup n’étaient pas aussi convaincus par la vidéo virale. Ils pensaient que tout le clip était scénarisé. “Tout vrai pizzaiolo referme le sac. Faut tenir au chaud. Cela impacte ses conseils. De plus, je n’ai même pas compté l’argent. Ouais. C’est mis en scène », souligne un internaute. Un autre utilisateur a appelé la vidéo “F est pour FAKE”.

N’importe quel vrai pizzaiolo referme le sac. Faut tenir au chaud. Cela impacte ses conseils.

De plus, je n’ai même pas compté l’argent.

Ouais. C’est mis en scène. – la poésie ne fait rien arriver (@ BHANNA1909) 3 octobre 2022

F est pour FAUX. – Cody Hall (@JonnyIROC) 3 octobre 2022

Le clip a été visionné plus de 17,1 millions de fois. Que pensez-vous de la vidéo ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici