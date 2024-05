Un chimpanzé en deuil transporte son bébé mort pendant des mois dans un zoo en Espagne

Un chimpanzé transporte son bébé mort depuis des mois, un spectacle déchirant pour les visiteurs d’un zoo en Espagne.

Le chimpanzé en deuil, nommé Natalia, a donné naissance à un bébé singe il y a environ trois mois au Bioparc Valencia, mais le bébé est décédé quelques jours plus tard, a indiqué Miguel Casares, directeur général du zoo. a déclaré à Reuters.

« Depuis, elle la porte », a déclaré Casares. « Ce comportement a été décrit chez les chimpanzés, non seulement dans les zoos, mais aussi à l’état sauvage. »

Natalia, une chimpanzé qui porte son bébé mort depuis des mois, la regarde assise sur un rocher au Bioparc de Valence, en Espagne. Nacho Doce/Reuters



Le singe a été vu accroché au corps de son enfant alors qu’il est assis parmi les autres chimpanzés. La vue de l’animal mort peut d’abord être un choc pour les visiteurs, ont déclaré les responsables du zoo.

« Dès que nous leur expliquons pourquoi nous l’avons laissé et pourquoi nous le gardons sous observation, ils le comprennent », a déclaré Casares.

Selon Reuters, Natalia a également perdu un bébé en 2018. Les responsables du zoo la surveillent de près, affirmant que son processus de deuil doit être respecté.

Natalia, une chimpanzée qui porte son bébé mort depuis des mois, est réconfortée par Cala, le bébé de Noelia (à gauche), une chimpanzée du Bioparc de Valence, en Espagne. Nacho Doce/Reuters



Les chimpanzés pleurent de la même manière que les humains, qui partagent 98% de leurs gènes avec les primates. Recherche publié en 2010 a découvert que les singes présentent une « conscience très développée de la mort ». Dans une étude, des scientifiques ont observé des mères chimpanzés dont les bébés sont morts, continuant à porter et à soigner les corps sans vie de leurs enfants pendant près de 70 jours.

Les chimpanzés sont considérés comme une espèce « en voie de disparition » par la World Wildlife Foundation. Leur population est estimée entre 170 000 et 300 000 individus, selon l’organisation de la faune sauvage. Le braconnage, la perte d’habitat et la vente des nourrissons aux trafiquants d’espèces sauvages comptent parmi les plus grandes menaces qui pèsent sur leur existence.

