Le biochimiste qui a créé l’agent neurotoxique mortel de la Russie Novichok a inventé un nouveau médicament pour lutter contre Covid-19.

Le Dr Leonid Rink a été impliqué dans le développement soviétique secret de l’agent de guerre chimique prétendument utilisé par les services de renseignement russes pour empoisonner Sergei et Yulia Skirpal à Salisbury en 2012, et l’ennemi du Kremlin Alexei Navalny en Sibérie l’année dernière.

Le nouveau médicament contre le coronavirus, appelé Immofon, est basé sur un médicament de l’URSS utilisé contre la lèpre. Il a été développé à partir de l’antibiotique Dapsone et est conçu pour activer le métabolisme tissulaire et stimuler le processus de régénération des cellules.

« Cela fonctionne contre les maladies virales », a déclaré le scientifique de 74 ans, dont le projet a été présenté de manière positive dans les médias d’État russes.

Le Dr Leonid Rink, qui était l’un des cerveaux à l’origine du développement de l’agent neurotoxique Novichok, a développé un nouveau médicament contre le coronavirus qui active le métabolisme tissulaire et simule la régénération chez les patients infectés

«Il élimine la tempête de cytokines, qui, selon de nombreux experts, est l’une des causes de décès par COVID-19.»

La tempête de cytokines est une réponse dérangée du système immunitaire au virus, qui, selon de nombreux experts, est à l’origine des cas les plus graves de Covid-19.

Il a affirmé que les médicaments avaient été testés sur environ 700 volontaires âgés et qu ‘«il n’y avait pas un seul stade grave et pas un seul décès après l’infection».

Cependant, les détails de ces tests et leur calendrier restent rares.

Le biochimiste a déclaré que sa société, InterVita, fabriquait des lots pilotes d’Immofon pour tester son efficacité contre diverses maladies, y compris Covid-19, et que des négociations sont en cours avec le ministère russe de la Santé.

En plus de lutter contre le coronavirus, le nouveau médicament est destiné à traiter les maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, les allergies, la leucémie et les maladies pulmonaires.

Il a affirmé qu’un « grand nombre d’investisseurs » soutiennent le programme, avec une dose qui coûterait 9,70 £.

Le Dr Rink était auparavant chercheur au sinistre Institut de recherche d’État top secret sur la chimie organique et la technologie à Shikhany, à 530 miles au sud-est de Moscou.

Le Dr Rink a travaillé comme biochimiste à l’Institut de recherche d’État soviétique très secret sur la chimie organique et la technologie (photo), basé à Shikhany, une ville au sud-est de Moscou. Là, lui et d’autres ont développé l’agent neurotoxique Novichok qui a été utilisé sur les Skripals à Salisbury en 2012, et l’ennemi de Poutine Alexei Navalny en Sibérie l’année dernière.