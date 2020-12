En ajoutant un nouveau point de vue sur l’origine de la vie sur Terre, un chercheur d’origine indienne Ramanarayanan Krishnamurthy de Scripps Research en Californie a découvert qu’un mélange ADN-ARN a commencé la première forme de vie sur notre planète.

Krishnamurthy a démontré qu’un simple composé appelé diamidophosphate (DAP), qui était vraisemblablement présent sur Terre avant l’apparition de la vie, aurait pu tisser chimiquement de minuscules blocs de construction d’ADN appelés désoxynucléosides en brins d’ADN primordial.

La réaction chimique récemment décrite aurait pu assembler des éléments constitutifs de l’ADN avant que les formes de vie et leurs enzymes n’existent.La découverte, publiée dans une revue de chimie Angewandte Chemie, est la dernière d’une série de découvertes, indiquant la possibilité que l’ADN et son proche cousin chimique L’ARN est né ensemble en tant que produits de réactions chimiques similaires, et que les premières molécules auto-réplicantes – les premières formes de vie sur Terre – étaient des mélanges des deux. «Cette découverte est une étape importante vers le développement d’un modèle chimique détaillé de l’origine des premières formes de vie sur Terre», a déclaré l’auteur principal de l’étude Krishnamurthy, professeur agrégé de chimie à Scripps Research.

En particulier, la découverte ouvre la voie à des études plus approfondies sur la façon dont les mélanges ADN-ARN auto-réplicatifs auraient pu évoluer et se répandre sur la Terre primordiale et finalement semer la biologie plus mature des organismes modernes.

Les nouveaux travaux peuvent également avoir de larges applications pratiques. La synthèse artificielle d’ADN et d’ARN – par exemple dans la technique « PCR » qui sous-tend COVID-19[feminine tests- équivaut à une vaste activité mondiale, mais dépend d’enzymes relativement fragiles et qui présentent donc de nombreuses limitations.

Des méthodes chimiques robustes et sans enzyme pour fabriquer de l’ADN et de l’ARN peuvent finir par être plus attrayantes dans de nombreux contextes, a déclaré Krishnamurthy. En 2017, l’équipe dirigée par Krishnamurthy a rapporté que le composé organique DAP aurait pu jouer le rôle crucial de modifier les ribonucléosides et de les enchaîner dans les premiers brins d’ARN.

La nouvelle étude montre que le DAP dans des conditions similaires aurait pu faire de même pour l’ADN. «Maintenant que nous comprenons mieux comment une chimie primordiale aurait pu produire les premiers ARN et ADN, nous pouvons commencer à l’utiliser sur des mélanges de ribonucléosides et de désoxynucléosides pour voir quelles molécules chimériques se forment – et si elles peuvent s’auto-répliquer et évoluer. », A expliqué Krishnamurthy.