Un chihuahua sauvé d’un parking de supermarché américain est maintenant le plus vieux chien vivant, à 23 ans

Le Guinness World Records a nommé le plus vieux chien du monde, un Chihuahua de 23 ans nommé Spike.

Spike a été trouvé à l’âge de 10 ans dans le parking d’une épicerie de l’Ohio.

L’âge de Spike a été déterminé par plusieurs vétérinaires, qui estiment qu’il est né en 1999.

Records du monde Guinness a officiellement couronné le plus vieux chien vivant du monde: un Chihuahua nommé Spike. Le chiot est devenu le détenteur du record le 7 décembre 2022, âgé de 23 ans et 43 jours.

Selon Guinness World Records, le voyage de Spike vers la célébrité a commencé de manière inattendue. Guinness World Records a déclaré que la propriétaire de Spike, Rita Kimball, l’avait trouvé dans le parking d’une épicerie de l’Ohio il y a environ 13 ans, alors que Spike avait environ 10 ans.

Kimball a déclaré que Spike “avait l’air assez dur” lorsqu’elle l’a trouvé dans le parking, et après avoir entendu d’un employé qu’il était là depuis trois jours, elle a décidé de le ramener à la maison.

On ne sait pas s’il avait un ancien propriétaire, mais Guinness World Records a écrit sur Facebook que l’âge de Spike était “basé sur une série de preuves, y compris des documents de plusieurs vétérinaires, qui ont tous estimé la même date de naissance approximative entre juillet et novembre 1999 pour Spike”.

À 23 ans, Spike pourrait probablement être considéré comme faisant partie de la génération Z.

Kimball a déclaré au Guinness World Records que Spike, qui est maintenant presque aveugle et a une mauvaise audition, s’en tient à une routine stricte et visite des vaches, des chevaux et des chats de grange dans sa ville rurale.

“Quand il était plus jeune, il a essayé d’intimider les vaches et les chevaux en aboyant et en essayant de les chasser”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, ils le regardent fixement et ne bougent même pas.”

Guinness World Records a annoncé jeudi le record de Spike, avec de nombreux fans qui ont couvert le Chihuahua de messages de félicitations.

Un tel commentaire vient de Toto Johnson, le propriétaire d’un précédent chien vivant le plus ancien record du monde Guinness. Toto a partagé un collage de lui avec son Rat Terrier Jake, qui détenait le record après son 21e anniversaire le 21 juillet 2015.