Un chien vole le ballon et montre ses compétences dans un match de deuxième niveau mexicain

Un chien envahissant le terrain a fait contourner le personnel au sol après que le chien glissant ait volé le ballon et chargé autour du terrain lors d’un match de deuxième niveau mexicain entre Alebrijes de Oaxaca et Dorados de Sinaloa mercredi.

Oaxaca a battu les Dorados 4-0, mais le point culminant du match est survenu alors que le chronomètre sonnait 90 minutes.

Le chien a sprinté sur le terrain et a demandé le ballon au gardien de Sinaloa, Hernan Mendoza, qui l’a jeté à contrecœur lorsque l’arbitre a arrêté le match afin que les stadiers puissent entrer sur le terrain et faire fuir l’animal.

Mais alors qu’un steward s’approchait du chien tenu en laisse, l’envahisseur à fourrure a réussi à tenir fermement le ballon de football dans sa gueule avant de courir vers le cercle central, évitant ainsi le personnel au sol qui cherchait désespérément à l’emmener.

En quelques secondes, le chien avait transformé le stade de 16 000 places en son propre arène personnelle alors que les ‘Ole’s sonnaient autour de l’arène lorsque plusieurs membres du personnel au sol essayaient – et échouaient comiquement – de l’attraper.

Alors que les joueurs se joignaient également à la poursuite, le chien agile a gardé la possession pendant plus d’une minute et a contourné magistralement plusieurs défis avant qu’un joueur ne l’attrape finalement et que le personnel au sol ne l’attire hors du terrain avec une balle de rechange.

🏥🐕| Notre nouveau refuge est de réaliser vos examens médicaux pour être prêt dans les prochains jours de manière officielle 🤗#AlebrijesEsOaxaca💚🖤🧡 #JuntosXLaT3rcera⭐️⭐️🏆 pic.twitter.com/xSFeagrili – Alebrijes Oaxaca (@AlebrijesOaxaca) 28 septembre 2023

« Notre nouveau meilleur ami va bien et avec nous au Templo Alebrije après avoir fait ses débuts en @LigaMXExpansion », a déclaré Oaxaca sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Notre nouveau renfort est allé subir ses examens médicaux pour être officiellement prêté dans les prochains jours », ont-ils ajouté.