Un propriétaire de chien en Chine a qualifié son chiot de « intelligent » après que l’animal ait utilisé un coussin pour couvrir son propre pipi lorsque son propriétaire dormait.

La femme a dit qu’elle était étonnée de regarder les images de sécurité de son chien traînant son matelas sur le canapé au petit matin.

Bien que le propriétaire pensait que l’animal de cinq mois essayait de cacher ses déchets pour lui échapper, les experts ont indiqué que le chiot pourrait marquer son territoire ou créer une cachette sécurisée en raison de son instinct canin.

Oreo, un mélange de bichon frisé vivant dans la ville chinoise de Nanjing, a été filmé en train d’essayer de couvrir son pipi avec son lit. Le propriétaire de l’animal a qualifié le chiot de cinq mois de « intelligent »

Le mélange Bichon Frise, appelé Oreo, vit à Nanjing dans l’est de la Chine avec son propriétaire, Kiko Li.

Mme Li a déclaré à MailOnline qu’elle avait adopté l’animal de compagnie après l’avoir trouvé abandonné dans une poubelle publique un jour après sa naissance.

Elle a décrit son animal de compagnie bien-aimé comme étant extraverti, énergique et méchant.

Oreo a été filmé en train d’essayer de faire glisser l’un de ses lits du sol vers le canapé après avoir souillé les meubles de son propriétaire aux premières heures du 2 janvier.

Mme Li a déclaré qu’elle avait regardé la vidéo pour savoir pourquoi le matelas préféré de son chien s’était mystérieusement retrouvé sur le canapé au lieu de rester sur le sol.

Des images de sécurité montrent le chien essayant de faire glisser le matelas sur le canapé avec sa bouche

La vidéo montre le chiot essayant de déplacer le coussin là où il avait fait pipi sur le canapé

Des images de sécurité montrent le chien essayant de sauter sur le canapé tout en portant le coussin avec sa bouche.

Après avoir échoué à le faire, il a sauté sur le canapé et a essayé de prendre le coussin avec sa bouche.

Il a pris une pause après avoir réalisé que la mission était plus que difficile.

Oreo a finalement tiré le tapis avec ses pattes et l’a déplacé avec succès sur sa tache de pipi.

Mme Li a dit qu’elle s’était sentie confuse lorsqu’elle a vu le lit pour chien sur le canapé le lendemain matin. Par conséquent, elle a vérifié les images de surveillance pour savoir ce qui s’était passé.

« Je me suis sentie en colère et amusée en même temps lorsque je regardais la vidéo », a déclaré Mme Li à MailOnline.

«J’étais en colère parce qu’il avait été méchant et énervé sur le canapé. Mais j’ai aussi senti qu’il était si intelligent de couvrir la zone avec quelque chose. J’ai trouvé son action très mignonne.

La propriétaire du chien a déclaré qu’elle avait « éduqué » Oreo plusieurs fois dans le passé pour avoir uriné sur le canapé. Elle pensait que c’était la raison pour laquelle le chiot avait agi ainsi dans la vidéo.

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas puni Oreo cette fois.

La propriétaire du chien a déclaré qu’elle s’était sentie confuse lorsqu’elle a vu le lit d’Oreo sur le canapé après s’être levée. Elle a donc vérifié les images de surveillance pour savoir ce qui était arrivé au chien (photo)

La propriétaire a déclaré qu’elle avait « éduqué » Oreo (photo) pour avoir fait pipi à la maison, et c’était probablement la raison pour laquelle Oreo avait agi comme ça dans la vidéo. Elle a appelé l’animal de compagnie sortant, énergique et méchant

Contrairement à l’hypothèse de Mme Li, les chiens couvrent souvent leur pipi, surtout lorsqu’ils sont à l’extérieur, car c’est un instinct primordial pour eux.

Les chiens cachent leurs déchets avec des feuilles, des bâtons, de la terre ou d’autres matériaux naturels pour éviter d’être traqués par leurs ennemis ou marquer leur territoire, selon Wag !, un site Web basé aux États-Unis axé sur les soins vétérinaires et les services de formation.

Caroline Clark, spécialiste du comportement animal basé au Royaume-Uni, pensait qu’Oreo créait probablement un « fort protecteur » pour lui-même pour marquer son territoire.

Elle a déclaré à MailOnline: « Il est plus probable qu’il se soit réveillé (probablement parce qu’il avait besoin de faire pipi). Après y être allé, il décida qu’il voulait être plus à l’aise et sauta sur le canapé, utilisant son lit pour créer un endroit chaleureux et confortable pour se reposer.

« Il est possible qu’il ait été attiré par l’odeur de sa propre urine car elle peut être utilisée pour marquer le territoire d’un chien. »

Une autre spécialiste britannique du comportement animalier, Rosie Bescoby, a suggéré que le comportement d’Oreo pourrait être une réponse physiologique à la panique ou au stress, car son propriétaire n’était pas présent.

Elle a déclaré à MailOnline que les chiens anxieux pourraient se sentir mieux « en entourant leur environnement de leur propre parfum et en choisissant d’uriner dans des zones imprégnées de l’odeur du propriétaire ».

Mme Bescoby a également mis en garde les propriétaires de chiens de ne pas punir leurs animaux de compagnie pour des comportements similaires en leur absence.

« Informer le chien de son retour à la maison servira simplement à augmenter l’anxiété du chien lorsqu’il est laissé seul, car il anticipe une réponse désagréable au retour du propriétaire, sans aborder l’anxiété sous-jacente en premier lieu », a-t-elle ajouté.