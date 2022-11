Un chien tue un serpent trouvé dans l’équipement agricole du propriétaire, Internet à Awe

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Cette affirmation s’est avérée vraie dans presque tous les scénarios où un chien de compagnie doit protéger son parent. Dans chaque situation, on peut compter sur un chien de compagnie pour bien le gérer. Qu’il s’agisse d’intrus ou de créatures indésirables telles que des serpents venimeux, les chiens aident toujours leurs propriétaires à éliminer la menace en l’attaquant sans pitié. Une vidéo d’un chien tuant un serpent dans une ferme après que son parent l’ait partiellement retiré de l’équipement devient virale sur Instagram.

La vidéo commence avec le propriétaire de la ferme, qui est également le parent du chien, essayant d’accéder au serpent. Lorsqu’il ne parvient pas à le faire d’un côté, il essaie d’y accéder d’un autre côté à l’aide d’un poteau en plastique. Dès que le serpent semble suffisamment visible, le parent siffle et ordonne au chien de dévorer le serpent.

Le chien tire alors impitoyablement le serpent et enfonce ses canines dans le reptile. Il commence alors à secouer rapidement le serpent. Le serpent essaie de se libérer, mais ses efforts sont vains et à la fin de la vidéo, le serpent devient complètement silencieux sans aucun mouvement.

Partagée sur la plateforme de médias sociaux sous forme de bobine le 27 octobre, la vidéo a recueilli plus de 5,95 lakh et plus de 16,9 000 likes. Les gens dans la section des commentaires étaient pleins d’éloges pour le chien.

Un utilisateur a commenté – “Il a compris la mission.”

Un autre utilisateur a écrit – “Bon chien !! Il ferait mieux de dormir par la chaleur ce soir. Et réveillez-vous avec un petit déjeuner glorieux.

Un troisième utilisateur a révélé que la race de chien était Jack Russell et a déclaré : « J’ai perdu mon fidèle Jack Russel il y a un peu plus d’un an à cause d’un cancer. J’ai toujours le coeur brisé. Votre vidéo m’a rappelé tellement de souvenirs.

