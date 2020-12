Un chien errant a été sauvé et nettoyé dans un effort émouvant capturé sur vidéo après s’être coincé dans du caoutchouc fondu.

Le malheureux chien se promenait dans une zone industrielle à Nakhon Nayok, en Thaïlande, le 6 décembre, lorsqu’il a marché sur de l’asphalte caoutchouté fondu.

Les travailleurs avaient jeté les déchets normalement utilisés pour réparer les routes à côté d’un silo sur le site, sans prévoir le risque pour les dizaines de chiens errants qui errent dans la zone.

Le chien brun clair a été piégé par la glu épaisse et collante et est tombé, devenant encore plus coincé dans le processus.

Un homme de la région se promenait dans la zone industrielle lorsqu’il a remarqué le chien et a alerté les autorités

La chienne a été nommée Mali par des vétérinaires et est maintenant en sécurité après son terrible calvaire dans la zone industrielle

Le mélange toxique recouvrait la queue et le cou de la femelle Aspin, mais heureusement sa bouche était toujours en train de chercher de l’air.

Heureusement, Supatra Baisri, 30 ans, marchait dans la zone et a trouvé le chien couché dans le mélange.

Le local choqué a déclaré: « Je ne pouvais pas entrer dans le caoutchouc parce que j’aurais été coincé aussi. Je n’ai même pas pu atteindre le chien avec un bâton pour l’aider.

Supatra a appelé les services d’urgence qui se sont précipités sur les lieux.

Ils ont réquisitionné une excavatrice pour extraire le chien du caoutchouc.

Les travailleurs avaient jeté l'asphalte caoutchouté – un déchet normalement utilisé pour réparer les routes – à côté d'un silo sur le site, sans prévoir le risque pour les dizaines de chiens errants qui errent dans la zone. Sur la photo: une pelleteuse aide à sortir le chien de la glu

Les travailleurs d’une usine voisine ont aspergé le chien d’huile de benzine, un type d’essence, pour enlever le caoutchouc et éviter que sa peau et sa fourrure ne soient sérieusement endommagées.

L’opération de sauvetage a duré deux heures et le chien, que les vétérinaires ont nommé Mali, est désormais en sécurité.

L’un des vétérinaires qui ont traité le Mali a déclaré: «Les gens doivent faire beaucoup plus attention à la façon dont ils éliminent les déchets. Cela peut causer tellement de tort aux animaux.

«Si personne n’avait trouvé le Mali, elle serait morte».

Les vétérinaires ont bien frotté le chien et fait un bilan de santé après que les ouvriers de l’usine à proximité de la zone industrielle aient enlevé la majeure partie de l’asphalte caoutchouté de sa peau et de sa fourrure.