Les médias sociaux regorgent de vidéos de chiens qui deviennent virales chaque jour au fur et à mesure qu’elles deviennent le centre d’attraction des utilisateurs. Là où certaines vidéos sont mignonnes, certaines vous laissent vous demander comment est-ce possible. Une vidéo de chien, dans laquelle le chien agit comme un capteur de stationnement, devient virale sur Twitter. Partagé sur le compteHumour et animaux, la vidéo montre le chien aidant le conducteur de la voiture à garer la voiture en toute sécurité. On le voit assis sur le trottoir derrière la voiture, pointant vers le conducteur.

Dès que la voiture est sur le point de toucher le trottoir, il aboie pour lui demander d’arrêter la voiture. Le compte Twitter, qui a posté la vidéo, l’a sous-titrée comme «le meilleur capteur d’aboiements que vous puissiez obtenir».

Les internautes sont impressionnés par la vidéo et ont publié des commentaires hilarants sur le message. L’un des utilisateurs a demandé si cette fonctionnalité venait avec la voiture ou si elle devait être instillée plus tard. Un autre a demandé: «Imaginez-vous vivre dans un monde dirigé par des Golden Retrievers?»

Les chiens prennent le contrôle des gens et je suis pour ma part très reconnaissant. Imaginez vivre dans un monde dirigé par les Golden Retrievers. – Fay Campbell (@fairiefae) 20 mai 2021

Dire – «Continuez, c’est génial, et arrêtez! J’espère que vous vous êtes souvenu de mettre mon panier! Maintenant, à l’animalerie pour quelques friandises! » – Katie (@Boggedoff) 19 mai 2021

notre chien pouvait faire mieux que notre capteur, nous reculions dans notre place de parking et il ne s’est pas déclenché tant que nous n’avons pas touché la remorque – Toni G Hilliker (@troubledspirits) 19 mai 2021

Le capteur avec amour embrasse beaucoup mon cher humour – AMOK (@d_slavica) 19 mai 2021

La vidéo est largement partagée sur le site de microblogging et plus de 33000 personnes ont retweeté la vidéo à ce jour. Humour et animauxest plein de vidéos bizarres, drôles et mignonnes de chiens. Cependant, la vidéo du capteur de stationnement a attiré le plus d’attention.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un chien aidant à garer une voiture est devenue virale. Une vidéo similaire de canine a été partagée sur Facebook par un nom de page, Woof Woof.

Auparavant également, plusieurs vidéos de chiens faisant des choses auxquelles on ne peut même pas penser sont devenues virales. Avec moins d’efforts, les chiens sont les stars de tous les temps des médias sociaux. Les vidéos de chiens faisant du yoga, nettoyant le sol, dansant, souriant ont pris d’assaut les médias sociaux à maintes reprises.

