Un chien sauve un enfant de 6 ans d’une attaque brutale, Internet l’appelle un super-héros

Nous rencontrons souvent des vidéos où les chiens montrent leur valeur et leur loyauté. Par conséquent, les chiens sont souvent considérés comme le meilleur ami de l’homme. Cependant, parfois, les chiens font le contraire du récit général et attaquent les êtres humains, menaçant ainsi le voisinage. L’histoire qui a été mise à l’honneur aujourd’hui contient les deux types de chiens. Un chien a sauvé le fils de 6 ans de son propriétaire de l’animal de compagnie du voisin qui a attaqué l’enfant.

Le New York Post a rapporté que la vidéo de Lassie des temps modernes montrant qu’elle protège l’enfant a été visionnée environ 4,5 crores de fois sur TikTok. La vidéo commence avec un berger allemand nommé Tank jouant avec l’enfant devant leur maison en Floride.

Soudain, un chien noir se précipite vers eux depuis le coin supérieur droit de l’écran et Tank se met instantanément sur la défensive pour sauver l’enfant. Alors que le chien noir charge vers eux, Tank pousse le garçon hors du chemin et affronte le chien attaquant.

Tank chasse ensuite le chien noir alors qu’un autre chien valse dans la pelouse pour aider Tank. Les parents de l’enfant entrent alors en scène et viennent chercher l’enfant. On peut alors voir le chien du voisin reculer.

Le père de l’enfant a partagé des images de surveillance de l’incident et a ajouté la bande originale de “Dogs Out” de DMX, qui a été visionnée plus de 2 millions de fois depuis mardi. La mère du garçon a également partagé une vidéo qui a rassemblé plus de 2,4 crores de vues. Sous-titré – “Le chien de notre voisin a chargé au hasard mon fils la nuit dernière et mon Tanky l’a empêché d’être mutilé ou pire.”

Elle a même partagé les images de Tank jouant avec un jouet en caoutchouc et roulant sur le dos. Elle considérait Tank comme “L’HOMME, LE MYTHE, LA LÉGENDE”, et la vidéo contenait un texte intégré qui disait – “Un agent de sécurité professionnel hautement qualifié.”

Elle a révélé que Tank n’avait pas de formation professionnelle et qu’il était juste “un homme avec des instincts de tueur, qui aime un bon jouet à mâcher”. Elle a également posté une jolie vidéo de son autre chien qui a chargé pour aider à la fin de la bagarre et a intégré un texte dans la vidéo qui disait : “Chaque super-héros a besoin d’un acolyte”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici