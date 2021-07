Un chien saute dans la piscine sans savoir nager pour sauver son humain

Le chien est souvent considéré comme le meilleur ami de l’homme. Cependant, un chien de compagnie s’est également avéré être une bouée de sauvetage pour son humain après avoir fait semblant de couler dans une piscine. Il est à noter que le chien noir ne savait pas nager lui-même mais cela ne l’a pas empêché de sauter dans la piscine pour sauver son maître. La vidéo réconfortante a été partagée par un utilisateur de Twitter qui s’appelle SacManSpin. Jusqu’à présent, le clip a dépassé les trois millions de vues. En légende du post désormais viral, le propriétaire du chien a révélé le nom de son ami à quatre pattes. Il a écrit: « J’ai appris à quel point le boogie m’aime aujourd’hui. » À la fin de la légende de base, l’utilisateur a ajouté un emoji éclatant de rire et un cœur bleu.

Le court clip commence avec quatre personnes qui se détendent dans une piscine. Un homme est vu en train d’interagir avec le chien. Pendant l’interaction, le chien semble devenir anxieux car son maître fait semblant d’être mal à l’aise dans la piscine. Peu de temps après, l’homme fait semblant de se noyer et le chien court à toute vitesse avant de sauter dans la piscine. Une femme à l’arrière-plan est entendue en train de dire « Vous le stressez » à l’homme. Dès que le gars à fourrure saute dans l’eau, son humain le tient et les deux sont vus s’embrasser et s’aimer.

La meilleure partie est qu’il n’a jamais nagé auparavant et qu’il a sauté pour me « sauver » – SacManSpin⚡️ (@SpinnerAlmighty) 5 juillet 2021

La vidéo pleine d’amour a touché le cœur des internautes et leur a fait fondre le geste de Boogie. Un utilisateur a comparé la course du gars à quatre pattes à la course de Mickey Mouse pour sauver sa petite amie.

De nombreuses personnes ont également mentionné comment leurs chats réagiraient si quelque chose de similaire se produisait. La plupart des gens étaient d’avis que le chat serait à peine concerné dans une telle situation.

La vidéo sur Twitter à elle seule a été aimée par plus de trois lakhs.

