Un chien-robot dystopique patrouille maintenant à New York. C’est la dernière chose dont nous avons besoin

Militants anti-Poutine: il est temps de sanctionner les grands fils adultes des oligarques et des copains

ATTILA KISBENEDEK À l’époque où il dirigeait encore le FSB russe, Nikolai Patrushev, un copain de longue date de Poutine qui dirige maintenant le Conseil de sécurité russe, se désignait comme étant ses collègues comme des représentants de la «nouvelle noblesse». Le népotisme élève maintenant une nouvelle génération de Russes. «Nobles», qui sont sur le point de prendre le contrôle du Kremlin à la retraite de leurs pères. Ces princelings – dont certains occupent déjà des postes élevés au sein du gouvernement et du monde des affaires – sont accusés de bénéficier de l’argent de leurs parents, pour la plupart volé à l’État, via des comptes offshore. Ils voyagent également à l’étranger et éduquent leurs enfants en Amérique et en Europe, tout en rendant hommage à la direction du Kremlin, qui dépeint l’Occident comme un ennemi. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont réunis à Bruxelles la semaine dernière et auraient décidé d’ajouter quatre responsables russes responsables de l’incarcération du démocrate russe Alexei Navalny à un liste des six Russes déjà sanctionnés dans le cadre de l’empoisonnement de Navalny en août 2020.Le Daily Beast a rapporté en janvier que l’administration Biden envisageait également d’imposer une nouvelle série de sanctions dans le cadre de sa propre réponse au traitement du chef de l’opposition. Lundi, des responsables de l’administration ont informé un certain nombre de médias que ces sanctions seraient probablement annoncées cette semaine.L’équipe Biden pèse de nouvelles sanctions contre la Russie pour empoisonnement et emprisonnement NavalnyNavalny et son équipe plaident pour que des sanctions soient imposées à un plus large éventail d’oligarques russes, qui forment l’épine dorsale du régime de Poutine, ainsi que les fils des hommes de main de Poutine. Les interdictions de voyage liées aux sanctions et le gel des avoirs pour les siloviki de Poutine – les hommes forts – se sont avérés peu pratiques, mais certains semblent heureux de rester en Russie et de prendre un bain de soleil sur la mer Noire au lieu de la Méditerranée tant qu’ils peuvent échapper aux restrictions financières en transférant leurs actifs à leur adulte. Après que l’Occident a imposé des sanctions contre la Russie pour l’invasion de la Crimée, Navalny a déclaré: «Si le sens des sanctions est d’exercer une pression réelle sur la mafia qui a pris le pouvoir (et c’est précisément ce qui est déclaré), alors leurs fils seraient inclus… Ces petits fils naviguent calmement sur leurs yachts et mangent de la crème brûlée dans les cafés des rues des villes européennes. »Navalny et Vladimir Ashurkov, le directeur exécutif de la Navalny’s Anti-Corruption Foundation, ont inclus deux principes sur une proposition de sanctions liste qui accompagnait une lettre envoyée par Ashurkov au président Biden plus tôt cette année: Denis Bortnikov, fils du chef du FSB Aleksandr Bortnikov, et Dmitri Patrushev, fils du prédécesseur de Bortnikov, Nikolai Patrushev, qui dirige maintenant le Conseil national de sécurité de Poutine. Le document affirme que les deux fils agissent comme des «portefeuilles» pour les «gains mal acquis» de leurs pères. Ashurkov a déclaré au Daily Beast que ces deux hommes sont profondément corrompus et suffisamment âgés au sein de la structure gouvernementale pour être sanctionnés à part entière. Il a insisté sur le fait que ce n’était pas son rôle de dire aux gouvernements occidentaux ce qu’il fallait faire, mais a déclaré qu’il serait approprié d’élargir les sanctions à d’autres descendants des siloviki. « Je pense qu’il est logique que la famille immédiate des personnes impliquées dans les violations des droits de l’homme et la corruption soit également bannie des pays occidentaux », a-t-il déclaré. Il existe un précédent à Washington pour avoir sanctionné les fils des facilitateurs de Poutine: Roman Rotenberg, fils du russe Le milliardaire Boris Rotenberg et le cousin de Roman Igor Rotenberg, fils d’Arkady Rotenberg, ont tous deux été sanctionnés en raison de leurs liens financiers avec leurs pères. Fin 2017, le Trésor américain a ajouté Artem Chaika, fils du procureur général russe Yuri Chaika, à ceux sanctionnés en vertu de la loi Global Magnitsky. Et en avril 2018, le Trésor a désigné Kirill Shamalov, l’ancien gendre de Poutine, pour des sanctions. Mais ces quatre ne représentent qu’une fraction de la nouvelle génération d’élite russe qui récolte les fruits de la corruption et du régime répressif de Poutine.Le diplomate américain à la retraite Steven Pifer, actuellement boursier à l’Académie Robert Bosch de Berlin, pense que c’est un calcul finement équilibré. «Bien que je ne sois pas tout à fait à l’aise avec le ciblage des membres de la famille, il est peut-être temps de sanctionner les conjoints et les enfants ainsi que l’individu principal», a-t-il déclaré au Daily Beast. «Si un oligarque russe ne peut pas voyager, c’est une chose. Si son épouse ne peut pas faire ses courses à Londres et que les enfants ne peuvent pas se rendre dans leurs collèges en Occident, ce serait un autre degré de pression. Sans surprise, les deux fils de Nikolai Patrushev sont diplômés de la FSB Academy, qui forme ses étudiants à devenir des espions contre l’Occident. Dmitry Patrushev, 43 ans, figure sur la liste des cibles suggérées par l’organisation de Navalny. Il a été nommé ministre de l’Agriculture en 2018 après avoir dirigé la Banque agricole russe et l’avoir profondément et scandaleusement endettée (près d’un milliard de dollars en 2016). (Malgré, ou peut-être à cause des échecs très médiatisés de Dmitry à la banque, la même année, Poutine lui a personnellement décerné l’Ordre d’honneur et l’Association des banquiers russes l’a nommé banquier de l’année.) Le frère de Dmitry, Andrei Patrushev, âgé de 39 ans , a travaillé pour le FSB avant de devenir conseiller du président de Rosneft Igor Sechin (l’un des plus vieux copains du KGB de Poutine) en 2006, à l’âge de 25 ans. L’année suivante, le président Poutine lui a décerné l’Ordre d’honneur convoité «pour le succès du travail et de nombreuses années. du travail consciencieux. Plus tard, Andrei est devenu un haut fonctionnaire de Gazprom Neft. Il est désormais copropriétaire d’une entreprise de géologie marine, qui en 2019 avait un chiffre d’affaires annuel brut de 155 millions de dollars, et est membre du conseil d’administration de la prestigieuse Association russe des explorateurs de l’Arctique. Les deux fils de Patrushev ont de grandes maisons de vacances en bord de mer près du tristement célèbre palais de Poutine à Gelendzhik.Viktor Zolotov, qui figure sur la liste des sanctions américaines, connaît Poutine depuis des années et jouirait de la plus profonde confiance du président russe. Zolotov dirige la puissante Garde nationale russe de 300 000 personnes, utilisée pour réprimer brutalement les manifestations de rue. (En 2018, après qu’Alexei Navalny eut révélé des illégalités dans des contrats d’achat pour la Garde nationale, Zolotov a publié un message vidéo dans lequel il a défié Navalny en duel et a promis de faire de lui «du bon hachis juteux».) , Yuri Chechikhin, 44 ans, est un partenaire commercial de l’oligarque Oleg Deripaska, qui lui a donné une participation dans son entreprise de construction, qui rapporte plusieurs milliards de roubles par an, notamment grâce à des contrats gouvernementaux lucratifs. à l’académie du FSB et a travaillé au ministère de l’Intérieur (MVD), où son père a été vice-ministre, pendant plusieurs années. Il est copropriétaire d’une société russe appelée Quantum Technologies et siège au conseil d’administration de diverses entreprises publiques. Roman, qui a une maison de vacances à Gelendzhik avec les Patrushev, est également directeur adjoint du département des sports et du tourisme de Moscou, acteur et producteur de films. Alors que Roman gagnait encore un salaire modeste au MVD, lui et son beau-frère Yuri ont produit plusieurs films russes de bas niveau, dont l’un mettait en vedette Roman dans la distribution. Les deux hommes possèdent des demeures en dehors de Moscou d’une valeur de plus de 10 millions de dollars chacun.Yuri Chaika, actuellement représentant de la Russie dans la région du Caucase, a été procureur général russe de 2006 à 2020 et a présidé la campagne soutenue de persécution de la société civile par le Kremlin. Pendant le mandat de Chaika en tant que procureur général, ses fils, Artem Chaika, 45 ans, et Igor Chaika, 33 ans, ont créé d’énormes empires commerciaux. Un article de janvier 2020 dans Forbes Russie, s’appuyant sur une enquête antérieure et explosive de Navalny, décrit comment les deux frères Chaika, à commencer par la saisie illégale par Artem d’une grande entreprise de transport maritime en 2002, ont chacun atteint une richesse stupéfiante. Ils ont accumulé d’innombrables entreprises – construction, expédition, collecte des ordures, promotion immobilière, produits industriels et exportation de produits alimentaires – et grâce à des enchères truquées, des subventions gouvernementales massives et des contrats d’État non compétitifs les ont rendus rentables. Pendant tout ce temps, leur père a empêché les contestations judiciaires de leurs pratiques commerciales douteuses.Une enquête du FBK de Navalny a révélé qu’Artem Chaika avait acheté une maison de 3 millions de dollars près du lac Léman en 2013 et avait une résidence suisse.Les frères Arkady et Boris Rotenberg sont des amis d’enfance de Poutine et d’anciens partenaires d’entraînement de judo du président russe. (Arkady est récemment venu à la rescousse de Poutine en affirmant, sans conviction, qu’il était le propriétaire du «palais de Poutine», révélé par Navalny.) Poutine dit qu’il ne sait rien du palais d’un milliard de dollars que la Russie l’a construit depuis que Poutine est devenu président en En 2000, le couple est devenu milliardaire, fournissant des pipelines à la société énergétique contrôlée par l’État Gazprom et décrochant des contrats d’exclusivité pour les Jeux olympiques de Sotchi. En 2014, l’UE et les États-Unis ont sanctionné les deux frères à la suite de l’invasion de la Crimée. Un rapport du Sénat américain de 2020 a accusé les Rotenberg de contourner les sanctions financières en achetant des œuvres d’art coûteuses via la Barclays Bank, ainsi qu’en remettant des actifs à leurs fils.Roman Rotenberg, 39 ans, est le fils de Boris Rotenberg. Il a étudié le commerce international à Londres, est citoyen britannique et possède une maison de 3,3 millions de livres sterling dans le quartier exclusif de Belgravia à Londres. Roman, qui est le premier vice-président de la Fédération de hockey de Russie, est également le propriétaire officiel de nombreuses entreprises de son père, y compris celles de Finlande, où lui et son père Boris ont la citoyenneté. Le fils d’Arkady, Igor Rotenberg, 47 ans, a occupé de nombreux postes au sein du gouvernement de Poutine et siège également au conseil d’administration de plusieurs sociétés de gaz et d’électricité. Sa valeur nette a été récemment estimée à 1,1 milliard de dollars. Ces noms représentent la pointe d’un grand iceberg. Les militants anti-corruption croient que les principes de la Russie ne sont pas seulement destinés à perpétuer les pratiques de gouvernement anti-démocratiques et corrompues du Kremlin; ils sont également susceptibles de garantir que le fossé énorme entre les nantis et les démunis en Russie continue de se creuser. En 2019, 10% des Russes détenaient 83% de la richesse du pays. Parmi les principales économies du monde, la Russie est le pays où les inégalités matérielles sont les plus frappantes. décision d’imposer des sanctions contre la Russie. » Dans un discours prononcé au Département d’État le 4 février, le président Biden a exhorté le Kremlin à libérer Navalny de prison et a souligné que «nous n’hésiterons pas à augmenter le coût pour la Russie». Biden a également déclaré avoir déclaré au président Poutine lors d’un appel téléphonique que «le temps où les États-Unis se retournaient face aux actions agressives de la Russie – interférer avec nos élections, cyberattaques, empoisonner ses citoyens – est révolu.» Alors peut-être que les États-Unis prendront en considération les recommandations de l’équipe de Navalny et incluront les oligarques russes – et peut-être certains princelings – sur leur liste de sanctions. . Mais en fait, la Russie ne peut pas faire grand-chose, à part expulser quelques diplomates de plus de Moscou ou sanctionner des responsables occidentaux spécifiques, ce qui aurait peu d'impact. En 2014, après avoir été mis sur liste noire par la Russie en représailles aux sanctions américaines, le regretté sénateur John McCain a plaisanté: «Je suppose que cela signifie que ma semaine de relâche en Sibérie est terminée, que mes actions Gazprom sont perdues et que mon compte bancaire secret à Moscou est gelé. »