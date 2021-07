Un chien renifleur américain trouve de la cocaïne d’une valeur de 200 000 $ déguisée en gâteau marbré dans une voiture

Le trafic de drogue reste un grand défi pour les forces de l’ordre du monde entier et les trafiquants trouvent chaque jour de nouveaux moyens d’échapper au filet de la police. Récemment, un renifleur de drogue dans le Maine, aux États-Unis, a trouvé de la cocaïne fourrée dans un gâteau marbré dans le coffre d’une voiture.

Selon la Maine Drug Enforcement Agency, la police a arrêté une voiture avec un homme et une femme sur l’Interstate 295 à Gardiner, dans le Maine, le 20 juillet, après avoir été informée d’un trafic de drogue.

Les contrebandiers ont dissimulé avec tact deux livres de cocaïne dans un plateau à gâteaux et l’ont mélangé avec du café pour couvrir l’odeur, mais ils n’ont pas pu déjouer le chien renifleur. Selon le rapport, l’équipe K9 de la police de l’État du Maine a saisi quatre livres de cocaïne dans la voiture. La cocaïne saisie vaut 200 000 $ (environ Rs 1,5 crore) sur le marché international. Un total de 1 900 dollars en espèces a également été saisi, selon l’agence.

John Cedeno, un résident de New York, et Chelsy Cochrana, une résidente de Winslow, ont tous deux été arrêtés pour de graves accusations de trafic de drogue. Ils ont été arrêtés et incarcérés à la prison du comté de Kennebec. La caution de Cedeno a été fixée à 750 000 $, tandis que celle de Cochrane était de 50 000 $. Cedeno a été accusé d’avoir importé de l’héroïne dans le Maine en 2015. En 2016, il a été reconnu coupable et condamné à quatre ans de prison.

