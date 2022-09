Outre la brise fraîche et ce parfum terreux attrayant, la pluie apporte un sentiment de joie et de plaisir qui peut instantanément illuminer l’humeur de beaucoup. Capturant ce sentiment, une vidéo est devenue virale qui montre un chien se précipitant sur la terrasse pour profiter de la bruine.

Le clip, téléchargé sur Instagram, s’ouvre sur un animal de compagnie Golden Retriever sautant près de la porte de la maison dans le but de sortir. Alors que le propriétaire ouvre la porte, le chien nommé Whiskeyy se précipite instantanément, monte l’escalier et essaie d’ouvrir la porte de la terrasse tout en échouant manifestement à contenir son excitation.

On voit enfin Whiskyy courir sur la terrasse tout en profitant de la pluie légère. Il gambade sur le toit en remuant la queue et essaie d’attraper les gouttelettes de pluie en se tenant debout sur ses pattes arrière. “Comment je meurs pour danser sous la pluie”, disait le texte de la vidéo.

Le clip a accumulé environ 3,4 millions de vues sur Instagram et a incité les utilisateurs à affluer vers le commentaire exprimant leur amour pour les pluies et ce golden retriever.

“Le bonheur réside à l’intérieur et cette chérie l’a encore prouvé”, a écrit un internaute. Un autre a déclaré que le bonheur sur le visage du chien était “contagieux”.

Pour beaucoup, le clip a définitivement fait leur journée. « Cela m’a rendu heureux. Adorable », a écrit un utilisateur. Certains se sont souvenus de leurs propres animaux de compagnie et de la façon dont ils réagissent à l’averse. “Cela m’a rappelé mon Doggo, il était aussi excité de sortir et de jouer avec de l’eau”, a écrit un utilisateur.

Internet regorge de contenus adorables sur les chiens et, bien sûr, ce n’est pas la première fois que nous sommes impressionnés par un chien. Plus tôt, une vidéo a fait des rondes montrant un mignon petit chien portant un imperméable et marchant pendant qu’il pleut. Le chien a été vu arborant un imperméable jaune en forme de chapeau et marchant tout en faisant fondre d’innombrables cœurs sur Internet.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici