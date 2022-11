Un chien qui aboie chasse un léopard, la vidéo devient virale

Les clips d’interactions animales sur les réseaux sociaux sont souvent intéressants à regarder. Les vidéos d’animaux sauvages chassant leurs proies sont courantes. Mais que se passe-t-il si la proie trouve son chemin en effrayant l’animal sauvage à la place ? Une de ces vidéos montre un léopard craignant un chien, juste parce qu’il a commencé à aboyer, exactement

quand le léopard a attaqué le canidé.

अगर ये डर जाता तो पक्का ही मर जाता। pic.twitter.com/dkUShgYMvl – Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) 4 novembre 2022

Partageant la vidéo sur Twitter, un utilisateur a écrit: “Si cela avait été craint, il serait définitivement mort.”

La vidéo commence par le léopard bondissant sur un chien pendant qu’il dormait. Dès que le léopard s’est rapproché de lui avec ses griffes, le chien s’est réveillé et a commencé à aboyer férocement sur le gros chat.

L’aboiement empêche le léopard de l’attaquer; et après avoir regardé directement dans les yeux du chien pendant quelques secondes, le léopard se retire et s’éloigne. Le chien, quant à lui, n’arrête pas d’aboyer et s’assure qu’il ne montre aucune peur. Il semble que la vidéo de 16 secondes ait été tournée de loin, probablement par

quelqu’un à l’intérieur d’un véhicule. Le clip, publié le 4 novembre, est devenu viral avec plus de 1,1 lakh vues et plus de 5,4 mille likes.

De nombreux utilisateurs dans la section des commentaires ont partagé ce qui aurait pu faire reculer le léopard.

वह डरा हुआ ही है लेकिन वह डर में विरोध का साहस कर पाया है इसलिए शायद वह बच गया। डरना स्वाभाविक है लेकिन डर कर संघर्ष करना छोड़ देना गलत है। — रविन्द्र (Ravindra) (@ravindraraturi) 4 novembre 2022

Un utilisateur a commenté : « Il (le chien) a peur mais il a osé protester de peur, donc il a peut-être survécu. C’est naturel d’avoir peur, mais c’est mal d’arrêter de se battre par peur.

🐦 : Si un chien se sent nerveux ou soumis, il tiendra sa queue plus bas et pourrait même la rentrer entre ses pattes arrière. Ici, le chien a vraiment peur ou se sent extrêmement soumis, contre le guépard🐆. Alors, ici, le chien tient sa queue bien serrée contre son ventre au lieu de 🐕. – Maddula Tharun kumar (@maddula_tharun) 4 novembre 2022

Un autre utilisateur a fait la lumière sur le comportement du chien et a commenté : « Si un chien se sent nerveux ou soumis, le chien tiendra sa queue plus basse et pourrait même la rentrer entre ses pattes arrière. Ici, le chien a vraiment peur ou se sent extrêmement soumis, contre le guépard. Alors, ici, le chien tient sa queue

bien serré contre son ventre au lieu de (le replier vers l’extérieur).

