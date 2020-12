Un chien PAC nommé Rakesh, qui figurait dans le dernier discours du Premier ministre Narendra Modi, « Mann Ki Baat », est décédé mardi.

Le chien, âgé de cinq ans, a succombé à une infection des reins et du foie et a été enterré en plein honneur par le personnel de la gendarmerie provinciale (PAC).

Dans son dernier discours dimanche, le Premier ministre Modi avait déclaré qu’il était heureux que les gens prêtent attention aux autres pendant la rude saison hivernale. Il a dit qu’il était heureux de voir des gens aider les personnes dans le besoin, y compris les chiens errants, avec des vêtements chauds.

Le chien, Rakesh, avait été abandonné par le propriétaire lorsqu’il était à la campagne coronavirus pandémie a été déclarée. Le pauvre animal vivait avec un propriétaire de stand de thé qui a abandonné le chien lorsqu’il est retourné dans sa ville natale pendant le verrouillage.

C’est alors que le personnel du PAC, y compris le sous-inspecteur Umesh Singh, a décidé d’intervenir et de prendre soin du chien. Ils ont trouvé le chien et ont commencé à en prendre soin. Ils ont même nommé le chien Rakesh en l’honneur du propriétaire du stand de thé. Dans son discours, le Premier ministre Modi avait félicité la police pour avoir pris soin du chien.

Selon rapportsle personnel a beaucoup aimé Rakesh ces derniers mois. Cependant, il est tombé malade il y a quelques jours et n’a pas pu s’en remettre. Le personnel du PAC était bouleversé par son décès et a décidé d’enterrer le chien en plein honneur.

En août également, le Premier ministre Modi avait félicité les chiens de l’armée pour leur dévouement à assurer la sécurité du pays et à aider l’armée indienne. Sophie et Vida, les chiens de l’armée qui ont reçu les «cartes de félicitations» le jour de l’indépendance, l’avaient déjà mentionné dans son discours sur «Mann Ki Baat». Le Premier ministre avait également exhorté ses compatriotes à adopter des chiens fidèles élevés en Inde et faciles à entretenir.