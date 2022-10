Un chien poursuit un crocodile, mais ce qui se passera ensuite vous donnera des frissons dans le dos

Les plateformes de médias sociaux partagent souvent des vidéos déconcertantes de la nature et des animaux sauvages. Il existe de nombreux prédateurs et clips de proies disponibles sur Internet. Une vidéo d’un chien pourchassant un crocodile est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo s’ouvre sur un crocodile se refroidissant près d’un lac tandis qu’un petit chien court vers lui et le poursuit. Après quelques images, le crocodile semble se détendre sur le sol tandis que le chien aboie à nouveau et court derrière l’alligator.

Cependant, la troisième fois ne s’est pas déroulée de la même manière pour le chien. Cette fois, le chien se dirige vers le reptile et commence à aboyer dessus. Au fur et à mesure que le chien se déplace, en une fraction de seconde, le crocodile l’attrape par le cou et l’emmène à l’intérieur du lac. Les propriétaires du chien peuvent être entendus crier en arrière-plan.

La légende de la vidéo disait: “Fking retardataires.”

Les utilisateurs du site de micro-blogging réagissent à la vidéo horrifiante, ciblant le propriétaire pour avoir négligé son animal de compagnie. L’un des utilisateurs a écrit: «Le gater a eu peu de chances de dimensionner l’animal. Pouvez-vous respecter la stupidité quand le coût est élevé ? »

Le gater a eu peu d’occasions de dimensionner l’animal. Pouvez-vous vraiment respecter la bêtise quand le coût est élevé ? https://t.co/9KifHZOIxw — Le musulman indépendant (@firstmuslim) 25 octobre 2022

Une autre personne a déclaré: «Ce Croc attendait, a finalement dit que ça suffit. Préparez ce chien. Excellent propriétaire d’emploi (sic). “

Ce Croc attendait, a finalement dit ça suffit. Préparez ce chien. Super propriétaire d’emploi 😠 😡 https://t.co/SyvHnDmKF8 — Donato C. Donuts 🍩 🍩 /G\ (@rustywaterdon) 25 octobre 2022

Un autre cyber-internaute a ajouté : “Cela devait arriver éventuellement, profitez de votre alligator de déjeuner !”

Cela devait arriver finalement, profitez de votre alligator de déjeuner !!! – Modise Mosia (@MrModiseMosia) 26 octobre 2022

Un autre utilisateur a mentionné: «J’ai vu cela il y a quelque temps et la colère que je ressentais à l’intérieur est au-delà de l’expression. Ce pauvre chien.

J’ai vu cela il y a quelque temps et la colère que j’ai ressentie à l’intérieur est inexprimable. Ce pauvre chien. — 𝔐𝔯. 𝔊𝔬𝔬𝔡𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱 (@MrGoodnighty) 25 octobre 2022

La vidéo a recueilli plus de 50 000 vues depuis sa mise en ligne.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici