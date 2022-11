Un chien portant une main coupée mène à plus de 50 sacs de restes humains retrouvés dans l’État mexicain

Un chien a été aperçu en train de traverser le Mexique avec une main humaine coupée dans la bouche, ce qui a conduit à la découverte de 53 sacs de restes humains enterrés dans le sol.

La découverte a été faite fin octobre lors du festival El Cervantino à Guanajuato, un État mexicain violent touché par les cartels de la drogue.

Les gens se sont précipités vers le lieu de sépulture de la ville d’Irapuato après avoir vu le chien porter la main. Ils ont commencé à chercher des signes de leurs proches perdus, car la célébration à proximité du festival pouvait encore être entendue.

“Pendant que des gens du monde entier célébraient la fête de Cervantino, nous déterrions des corps, et en même temps je pensais que c’était inutile parce qu’ils enterraient plus de gens ailleurs”, a déclaré à l’Agence French-Presse la chercheuse Bibiana Mendoza.

Mendoza est l’organisatrice d’un groupe à la recherche d’un nombre indéterminé de personnes disparues, dont son frère, alors que l’État fait face à la violence généralisée des cartels.

Guanajuato est considéré comme l’État le plus violent du Mexique. Environ 2 400 personnes ont été assassinées cette année en septembre, tandis que 3 000 autres personnes ont disparu.

Une guerre de territoire entre les cartels Jalisco New Generation et Santa Rosa de Lima a entraîné une grande partie de la violence dans l’État. Guanajuato reste une destination touristique et un pôle industriel.

Des hommes armés du cartel ont tué plusieurs personnes dans des restaurants et des bars ces derniers mois, notamment à Irapuato en octobre, où 12 personnes ont été tuées.

Et des hommes armés à Santa Rosa de Lima, des hommes armés ont tué neuf personnes dans un bar d’Apaseo el Alto quelques semaines plus tard.

Le cartel de Jalisco est dirigé par Nemesio Oseguera, ou “El Mencho”, un fugitif international recherché.

Un chien a également été vu portant une tête humaine coupée à Zacatecas, au Mexique, à la fin du mois dernier. Les parties du corps restantes de cet incident ont ensuite été retrouvées à côté d’un message faisant référence à un cartel de la drogue. Zacatecas est également en proie à des crimes violents alimentés par des cartels de la drogue.