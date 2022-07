Un chien policier reçoit des lunettes de soleil et des chaussures pour se protéger contre la chaleur fulgurante aux États-Unis

Alors que l’État de Californie aux États-Unis connaît des températures élevées, le service de police s’est assuré que non seulement les officiers, mais aussi les chiens policiers, sont protégés contre la chaleur intense. La police a donné des chaussures et des lunettes spéciales à leur chien avant qu’il ne parte pour son devoir au soleil. Des vidéos et des photos du chien policier nommé Thor ont été partagées sur Facebook par le bureau du shérif du comté de Ventura, où il est vu arborant son nouveau look. “S’il fait trop chaud pour vous, il fait trop chaud pour eux !” la légende lue.

Dans le clip, on peut voir un policier obliger le chien à porter les chaussures spéciales faites pour lui. Le chien se lève alors en portant les petites chaussures tandis que la police l’équipe également de lunettes de soleil pour se protéger des rayons du soleil. Sur les photos, Thor est vu debout à l’intérieur de la voiture de police, tout équipé et prêt à répondre à l’appel du devoir.

Parallèlement aux photos, le département a écrit que les températures devaient augmenter dans la région, ils ont donc décidé de fournir au chien une certaine protection contre le soleil. Ils ont également exhorté les gens à ne pas laisser leurs chiens dans les véhicules et à toujours vérifier la température du sol avant de les laisser baisser les pieds.

Le message a recueilli de nombreux likes et a incité les utilisateurs à se rendre dans la section des commentaires et à louer la décision du service de police. “Merci pour le message, la plupart des gens l’ignorent et je le vois tout le temps et il est très difficile de ne rien dire”, a écrit un utilisateur. Un autre l’a trouvé génial et a écrit: “Un partenaire prenant soin de son partenaire.” D’autres ont remercié le chien pour son service et ont souligné à quel point il était charmant dans l’équipement de protection.

