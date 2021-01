Internet n’est-il pas un trésor de vidéos saines qui rendent votre journée entière en une minute? Une vidéo a été diffusée sur Internet dans laquelle un chien policier a reçu un accueil chaleureux après son retour à la maison après avoir survécu à plusieurs blessures par balle. La vidéo gagne le cœur des gens et les internautes font tous l’éloge du cœur courageux.

Arlo, un chien policier K9, a été abattu plusieurs fois lors d’une poursuite policière qui a eu lieu le 13 janvier. L’une des balles a été touchée près de sa colonne vertébrale alors que les députés poursuivaient un chauffeur armé le long de la I-5 vers le sud jusqu’à Grand Mound. Dans une fusillade qui a éclaté quelques instants après la fin de la poursuite, le conducteur présumé et Arlo ont été blessés.

Selon USA Today, le chien policier du shérif du comté de Thurston a été abattu deux fois et transporté à la clinique vétérinaire la plus proche où il a dû subir plusieurs opérations chirurgicales pour retirer une balle qui l’a touché près de son épaule et de sa colonne vertébrale. Il a fallu quelques jours à Arlo pour se rétablir à l’hôpital et a été ramené chez lui par escorte policière. Le chien a reçu un « accueil de héros » au bureau du shérif du comté de Thurston à Washington

Le service de police s’est rendu sur Facebook pour annoncer la nouvelle de son bien-être le 19 janvier et a remercié l’OSU et le Newaukum Valley Veterinary d’avoir « pris si grand soin de K-9 Arlo! »

La publication Facebook est devenue virale et a attiré l’attention des internautes qui ne pouvaient pas s’empêcher d’envoyer leur amour et leurs souhaits à la manière d’Arlo. Il a recueilli environ 37 000 réactions et plus de 1 500 commentaires.

L’un des utilisateurs a écrit que cela lui faisait mal au cœur de penser à ce qu’Arlo a enduré et a envoyé des prières pour sa guérison et sa force.

Un autre utilisateur a déclaré que la nouvelle lui avait fait monter les larmes aux yeux. Un utilisateur l’a accueilli à la maison et a écrit qu’Arlo avait beaucoup de fans qui l’encourageaient. De nombreuses personnes l’ont qualifié de héros et l’ont remercié pour ses services.

Selon USA Today, le public a collecté plus de 70 000 $ pour les soins de K-9 Arlo. Arlo est populaire parmi ses fans et compte plus d’un million de fans sur TikTok.

Il a été mis à jour par le bureau du shérif qu’Arlo se rétablit bien tout en se reposant à la maison et en recevant les soins et l’attention appropriés du député Turpin et de sa famille. Cependant, il ne poursuivra pas son devoir car, selon les députés, il souffrira probablement d’arthrite en raison de blessures au cou et à l’épaule.

L’un des utilisateurs qui apprend sa nouvelle de la retraite a écrit que cela la rend triste qu’ils soient blessés ou tués en protégeant les citoyens.