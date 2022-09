Un chien Pitbull attaque une vache à Kanpur, les habitants viennent à la rescousse

Au milieu d’une récente série d’incidents de morsures de chiens à travers le pays, une vidéo d’un Pitbull attaquant une vache est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo effrayante, on peut voir le chien sucer la mâchoire de la vache alors qu’il lutte pour se sauver. L’incident a eu lieu au Sarsaiah Ghat de Kanpur. Le chien féroce a été vu accroché à la mâchoire de la vache. Cependant, après un certain temps, il a laissé son emprise sur le visage de la vache. Cela s’est produit lorsque le propriétaire a sauvé la vache après avoir frappé le chien avec un bâton de canne.

L’incident a effrayé les gens, en particulier les touristes et ils ont maintenant peur d’aller au Ghat. Regardez par vous-même :

कानपुर के सरसैया घाट पर ‘पिटबुल कुत्ते’ ने कर दिया गाय पर हमला। – ग्रामीणों की काफी देर की मशक्कत के बाद गाय को पिटबुल की कैद से छुड़ाया जा सका।

– इस बीच पिटबुल डॉग ने गाय का जबड़ा चबा लिया।

– pic.twitter.com/yvbBN5EgSS – Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) 22 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 7,5 000 vues. “Avoir Pitbull comme animal de compagnie ne nécessite-t-il pas une licence ??? Cette race est également interdite dans certains pays », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces chiens ne sont pas contrôlés ? Les gens deviennent inutilement sentimentaux quand quelqu’un demande que tout le monde soit à l’abri de leurs attaques. Donc, fondamentalement, les chiens sont des animaux et les vaches ne le sont pas ? Mettez-les simplement à leur place et ne risquez pas la vie des gens.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo d’un chien errant attaquant et blessant un garçon de classe 7 à Kozhikode, Kerala, est devenue virale sur Internet. Dans le clip, capturé dans une vidéosurveillance et téléchargé sur Reddit, l’élève de la classe 7 est vu en train de faire du vélo devant une maison. Quelques autres enfants peuvent également être vus sortant de la résidence. Quelques secondes plus tard, un chien errant arrive en courant vers le garçon et se jette sur lui, faisant tomber l’élève de la classe 7 de son vélo. Le chien saisit ensuite la jambe du garçon alors qu’il tente de se libérer.

Selon Mathrubhumi, le garçon de la classe 7 a été identifié comme Nooras, qui faisait du vélo dans la localité Arakkinar de Kozhikode. Outre Nooras, le même chien errant avait attaqué dimanche quatre autres personnes, dont trois enfants, près de la ville de Beypore.

