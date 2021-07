Un chien peint sans effort une fleur sur une toile, la vidéo est virale

Si vous n’avez jamais eu la chance d’assister à un pur miracle, le voici. Tous les amoureux des animaux ne seront que ravis de tomber sur cette adorable vidéo où un chien a dessiné une peinture incroyable. Une vidéo du pseudo Instagram « Mary & Secret » devient virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. En cela, un berger australien nommé Secret a peint une fleur sur une toile. On peut voir l’amie à quatre pattes de Marie créer une fleur jaune avec des feuilles vertes et brunes au centre. Étonnamment, le chien n’a eu besoin de l’aide de personne pour réaliser ce chef-d’œuvre.

Le propriétaire de cette page, qui compte plus d’un million d’abonnés, a ajouté la trame de fond de ce clip dans la légende. Il disait : « Le secret a dessiné un tournesol ! Ou peut-être est-ce une marguerite ? Nous nous sommes beaucoup amusés à peindre différentes formes et coups de pinceau ces derniers temps, et elle en arrive au point où elle peut créer elle-même des formes reconnaissables sans cibles. C’est sa première et je suis tellement fière d’elle !

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été amusés par cette vision spectaculaire et ont laissé tomber leurs réactions dans la section commentaires ci-dessous. Un adepte impressionné a écrit: « Quelle belle peinture secrète! » Un autre utilisateur d’Instagram a fait écho à nos sentiments avec la question « Comment ? ». Seulement si le chien a compris ces commentaires élogieux et plus encore.

Secret n’est pas seulement un artiste mais aussi un musicien enthousiaste. Dans l’un des messages précédents, Mary a expliqué comment le chien s’est essayé à divers instruments de musique. La vidéo la montre jouant avec enthousiasme du tambour, de la guitare, du piano et des cloches. La légende hilarante de la publication était la suivante : « Le secret a créé un groupe d’un seul chien ! Tout ce dont elle a besoin maintenant, c’est d’un chanteur. Puisqu’elle ne parle pas anglais et ne nomme pas sa chanson (encore), j’appelle cela « une symphonie dans le chaos ».

Mary et Secret ont récemment atteint la barre des 1 million d’abonnés. Le message remerciant les fans de la page présentait Secret avec un gâteau et des ballons.

Mary a préparé ce petit gâteau spécial à la citrouille et à l’avoine pour son compagnon à fourrure. Nous avons hâte de voir quels autres tours le talentueux chien a dans ses pattes.

