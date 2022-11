Un chien ouvre la voie à un troupeau de bétail dans une tempête de neige, Internet ne peut contenir les émotions

La faune ne manque jamais de nous étonner. Les chiens sont connus pour être des guérisseurs, le meilleur ami de l’homme et guident souvent le chemin. Une vidéo d’un chien faisant place à un troupeau de bétail dans la neige. Le clip a conquis les cœurs sur les réseaux sociaux. Il a été partagé par un Jharkhand PCS, le collecteur adjoint Sanjay Kumar sur Twitter. La vidéo s’ouvre sur le chien menant devant et créant un chemin dans l’épaisse couche de neige pour le troupeau de bétail.

Il a même pris une seconde pour regarder en arrière dans la forte tempête de neige. Le troupeau peut être vu suivre son chemin. L’officier a ajouté le hashtag “leadership”.

La légende du message en hindi disait : « Netrtvakarta vah hai jo doosaron ke liye raah banaaye, phir bhale hee vah chhota ho ya bada (Un leader est celui qui ouvre la voie aux autres, qu’il soit petit ou grand) ?

Les utilisateurs du site de micro-blogging ont réagi à la vidéo. L’un d’eux a dit : « C’est très vrai. Le leadership est un poste, pas un poste.

C’est très vrai. Le leadership est une position, pas un poste.— Sanjay Luis Makasare (@LuisMakasare) 18 novembre 2022

Un autre a commenté : « Netritava karnai wala kabhi chota nhi hota (un leader n’est jamais petit) ».

– Ch Satish Kr Attri (@skattri12) 17 novembre 2022

Un troisième a ajouté: “Parfaitement dit, monsieur.”

La vidéo a recueilli plus de 54 000 vues depuis sa mise en ligne.

Plus tôt, une vidéo d’un chien qui a enfilé le chapeau d’un agent de la circulation efficace, dégageant un embouteillage créé par un troupeau de moutons. La vidéo avait laissé Internet en admiration. La vidéo montrait un troupeau de moutons coincés dans l’allée de leur abri. Le chien a alors sauté par-dessus le mouton et a essayé de dégager le bourrage. Après quelques secondes, les moutons ont été vus se précipiter à l’intérieur de l’abri et dégager la voie obstruée pour que d’autres puissent également se déplacer. La vidéo s’est terminée avec le chien descendant et poussant le reste du troupeau à l’intérieur de l’abri.

