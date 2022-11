Un chien ouvre la voie à un troupeau de bétail au milieu d’une tempête de neige, la vidéo gagne les cœurs

Une vidéo réconfortante d’un petit chien menant un troupeau de bétail dans une tempête de neige venteuse a fait fondre plusieurs cœurs sur Internet. Le clip viral a été partagé en ligne par un agent administratif originaire de Jharkhand, Sanjay Kumar. Dans le clip inspirant, on peut voir un chien bravant le froid extrême mais ne bouge pas pour aider les vaches, qui semblent marcher vers leur abri. Le petit chien ouvre la voie au troupeau de bovins qui suit ses traces.

Tout en partageant le clip, l’officier a écrit une légende inspirante sur le «leadership». Il a écrit en hindi : « Netrtvakarta vah hai jo doosaron ke liye raah banaaye, phir bhale hee vah chhota ho ya bada (Un leader est celui qui ouvre la voie aux autres, qu’il soit petit ou grand) ? Regardez la vidéo ci-dessous :

L’adorable clip est devenu une énorme source d’inspiration pour beaucoup. Un utilisateur, tout en répondant au clip, a expliqué que les bonnes actions ne font que construire une foi inébranlable : “Si votre conscience est utilisée pour le bien du peuple, alors le fil de la foi ne se brise jamais.”

अपने विवेक का इस्तेमाल लोगो की भलाई के लिए किया जाए, तो विश्वास की डोर कभी नही टूटती ।— Shri Krishna Shukla (@ Shrikri92454634) 17 novembre 2022

Un autre a ajouté: «C’est très vrai. Le leadership est un poste, pas un poste.

C’est très vrai. Le leadership est une position, pas un poste.— Sanjay Luis Makasare (@LuisMakasare) 18 novembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a fait l’éloge de l’esprit vif du chien et a écrit: “Un chien génial qui fait un excellent travail comme le devrait un bouledogue.”

CHIEN IMPRESSIONNANT faisant un EXCELLENT travail comme un bouledogue devrait.— CRUZADOR2700 (@Cruzador2700) 18 novembre 2022

Un autre a commenté : « Votre chien est tellement adorable et très intelligent ; Il est quelqu’un sur qui compter. J’aime les vaches qui font confiance à votre chiot pour les conduire en sécurité !”

Votre Chien est tellement adorable et très intelligent ; Il est quelqu’un sur qui compter. J’aime les vaches qui font confiance à votre chiot pour les conduire en sécurité ! Merci pour le partage, Joyeuses Fêtes !— Donna Shepler (@Tobysahottie) 18 novembre 2022

Un autre a rejoint, “Les gens devraient prendre des leçons des animaux.”

Les gens devraient apprendre des animaux.— William Hurst (@William90672664) 19 novembre 2022

En seulement deux jours, le clip a recueilli plus de cinquante-huit mille vues et plus de deux mille likes sur le site de micro-blogging. L’origine de la vidéo reste floue. Les animaux domestiques et leurs pitreries peuvent simplement égayer la journée de quelqu’un et cette vidéo en est la preuve.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici