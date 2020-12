Une scène émotionnelle de Chine a fait fondre les cœurs sur Internet. La vidéo s’ouvre sur un chien militaire qui refuse de dire au revoir à son entraîneur, Jia Chuan, alors qu’il prend sa retraite après avoir passé près de deux ans à entraîner le golden retriever de trois ans.

Dans le clip mis en ligne, le canin est vu courir derrière l’entraîneur à la retraite dès qu’il prend son congé. Voyant Jia partir, le chien nommé Da Mao courut derrière Jia et le serra dans ses bras, enroulant ses pattes autour de lui et refusant de le laisser partir. Son collègue a dû venir se séparer du duo qui est ensemble depuis deux ans.

La vidéo de 41 secondes a laissé les internautes émus.

Mao et son maître, Jia, étaient ensemble depuis deux ans et les deux partageaient un lien fort, rapportent les médias locaux. M. Jia a servi l’armée chinoise pendant les huit dernières années et devait prendre sa retraite récemment, mais alors qu’il faisait ses adieux au camp et à Mao, le premier chien de recherche et de sauvetage qu’il a formé, il semble que Mao ne pouvait pas supporter voir son entraîneur partir.

Même après plusieurs tentatives pour les séparer, Mao n’a tout simplement pas cédé et est retourné à son ancien gestionnaire en sautant

Avertissement: