Un chien meurt d’une maladie transmise par les rats ; la famille exhorte les autres propriétaires à se faire vacciner

BALTIMORE – Staxx Pasta, un Biewer Terrier de trois ans, avait ses propriétaires enroulés autour de sa petite patte.

«C’était un petit roi. Comme je l’ai dit, il était plus soigné que quiconque dans la maison », a déclaré Tammy Pasta.

Tammy Pasta et son mari ont donné la priorité à sa santé, alors lorsque Staxx a arrêté de manger le 12 janvier, ils l’ont surveillé. Au bout d’une journée, il a arrêté d’aboyer.

“Il ne faisait pas de bruit”, se souvient Pasta.

Ils l’ont amené dans un hôpital vétérinaire d’urgence où ils ont dû prendre une décision que tous les propriétaires d’animaux redoutent.

“Il souffrait d’insuffisance rénale et d’insuffisance hépatique”, a déclaré Pasta. “Et [the veterinarian] faites-nous savoir que nous devrions probablement venir faire nos adieux.

Quatre jours après avoir montré des symptômes, Staxx a été euthanasié.

« Voyez à quel point son cou et son ventre sont jaunes, tout vient de se transformer avec une semaine de différence. Une semaine de différence, et voilà ce que cela a fait », a déclaré Pasta. « C’est si calme ici maintenant. Je n’ai tout simplement pas de mots pour décrire l’absence que nous ressentons.

Les résultats des tests se sont révélés positifs pour la leptospiroris, une maladie bactérienne transmise par l’urine des animaux infectés.

“Les rats en sont devenus la source prédominante”, a déclaré le Dr Jonathan Kaufman, vétérinaire à l’Eastern Animal Hospital.

Le Dr Kaufman voit assez souvent cette maladie dans sa pratique.

“Ce que vous verriez chez votre animal serait une léthargie, un comportement très fatigué, des vomissements, de la diarrhée et, finalement, sa peau jaunirait à cause de la jaunisse”, a déclaré Kaufman.

« C’est mortel ? » demandé WMAR-2 Actualités Mallory Sofastaii.

“Mortel. Très mortel », a répondu Kaufman.

Mais il a ajouté qu’un vaccin annuel peut l’empêcher.

“Pour [Eastern Animal Hospital], c’est obligatoire ou un vaccin de base. Dans différentes régions, l’American Veterinary Medical Association fait par région ce qui est considéré comme un vaccin de base, et dans certaines régions, ce n’est pas le cas », a expliqué Kaufman.

Dans la ville de Baltimore, il recommande que tous les animaux soient vaccinés en raison de la population de rats. Pasta vit dans le comté de Baltimore et n’avait aucune idée de ce vaccin non essentiel.

“Je n’ai même jamais entendu parler de la maladie, encore moins eu la chance d’aborder le problème et de le faire vacciner”, a déclaré Pasta.

Elle savait que son quartier, où elle vit depuis moins d’un an, avait un problème de rats.

« Il y en a un ici. Ici. Là. Là-haut », a déclaré Regina Ingle, la voisine de Pasta, en montrant différents trous à rats.

Ingle documente ce problème et en informe le comté et les élus.

“Oui, cela fait littéralement plus de 10 ans que ce problème persiste”, a déclaré Ingle.

Pendant cette période, elle a déposé des plaintes, la dernière fois le 26 décembre, deux semaines avant que Staxx ne tombe malade.

«Je connais tout [complaints] que j’ai déposé et revient fermé, aucune violation », a déclaré Ingle.

Elle a pointé du doigt une benne à ordures située dans un complexe d’appartements voisin comme étant une source majeure de déchets contribuant à ce problème. Et de nombreux trous à rats semblent se trouver sur des terres appartenant au comté, en face des maisons d’Ingle et Pasta.

Cette question dégoûtante a coûté cher.

« Il y a quelques semaines, un nid de rats sous le capot de ma voiture. Ma voiture a subi des dommages d’une valeur de près de 3 000 $ », a déclaré Ingle.

Et il existe de graves problèmes de santé, car la leptospirose peut également se propager aux humains.

“Il y avait des enfants juste en haut de cette colline l’autre jour quand il a neigé et ils glissaient sur la colline et il y avait des trous à rats juste là”, se souvient Ingle.

WMAR-2 News a contacté le bureau de l’exécutif du comté au sujet de l’historique des plaintes et du manque de citations. Dans un e-mail, Erica Palmisano, attachée de presse du bureau de l’exécutif du comté de Baltimore, Johnny Olszewski, a écrit :

« Tous les habitants méritent de vivre dans des quartiers propres. Alors que le comté continue d’investir dans les efforts d’éradication, nous encourageons les résidents et les propriétaires à contribuer à la prévention des rongeurs en gardant leur cour propre et exempte de débris et en couvrant les poubelles. Les services d’application du code du comté de Baltimore devraient effectuer un balayage dans le quartier de Mme Ingle le 7 février, où les membres de l’équipe inspecteront les cours et les propriétés, rechercheront les violations et émettront des avertissements ou des citations si nécessaire. Si une infestation de vermine est identifiée, un plan communautaire d’éradication des rats sera mis en place.

« Les rats sont partout ici. Il y en a un en ce moment ! S’exclama Ingle.

« Ils ne sont pas seulement ici et là, ils sont là à tout moment. Et j’ai l’impression que si, si cela avait été traité et pris au sérieux, mon chien serait toujours là », a ajouté Pasta. « La seule raison pour laquelle je fais cela est de faire plaisir, s’il vous plaît, si votre animal n’est pas vacciné, ou si vous n’êtes pas sûr, appelez, demandez et prenez rendez-vous. Vous sauverez une vie.

Pasta et Ingle estiment qu’il s’agit d’un problème urgent et ont récemment envoyé des dépliants à leurs voisins pour les informer de ce grave problème de santé et les inviter à contacter le comté pour une réponse plus rapide.

Le Dr Kaufman a ajouté que le vaccin est très sûr et recommande aux propriétaires d’animaux de vérifier auprès de leur vétérinaire pour déterminer s’il convient à leur chien.

Un porte-parole de l’American Veterinary Medical Association a fourni les informations ci-dessous :

“Bien que le vaccin contre la leptospirose n’ait généralement pas été considéré comme un vaccin de base recommandé pour tous les chiens, les lignes directrices de vaccination canine de l’AAHA 2022 recommandent qu’il soit envisagé pour tous les chiens en fonction de la prévalence croissante. Bien que traditionnellement, la leptospirose soit considérée comme une maladie animale en milieu rural, on la trouve désormais fréquemment également dans les zones urbaines. La leptospirose est également une maladie zoonotique, c’est pourquoi le risque potentiel pour les membres de la famille humaine doit également être pris en compte. L’AVMA recommande aux propriétaires d’animaux de discuter avec leur vétérinaire pour déterminer si le vaccin pourrait convenir ou non à votre chien, en fonction de vos besoins individuels et de ceux de votre chien. Par exemple, les chiens exposés à des animaux sauvages (y compris la faune urbaine comme les rongeurs), à des animaux de ferme, à d’autres chiens ou à de l’eau lente ou stagnante seraient des candidats idéaux pour le vaccin.

Selon le ministère de la Santé du Maryland, 10 cas humains au total ont été confirmés au cours des cinq dernières années.

Le programme de santé animale du ministère de l’Agriculture du Maryland a testé la leptospirose dans 203 cas depuis 2020, mais il n’a pas précisé combien de ces tests étaient positifs. WMAR-2 News a demandé cette information.

Et la Maryland Veterinary Medical Association a déclaré à Sofastaii qu’elle n’avait actuellement pas de position sur la question de savoir si tous les chiens devaient être vaccinés contre le leptospiroris.

Cliquez ici pour plus d’informations sur la leptospiroris et ses symptômes, ainsi que une liste des vaccins essentiels et non essentiels par l’American Animal Hospital Association.