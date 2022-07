Un chien mène une opération de sauvetage alors que le propriétaire tombe de 70 pieds pendant une randonnée aux États-Unis

Un chien est devenu le héros d’une opération de sauvetage aux États-Unis après avoir aidé son propriétaire à sortir d’une situation dangereuse. L’incident s’est produit plus tôt ce mois-ci lorsqu’une équipe de recherche et de sauvetage a été sollicitée pour la recherche d’un homme de 53 ans qui était tombé de 70 pieds lors d’une randonnée avec son compagnon canin le 12 juillet dans le comté de Nevada, en Californie, selon un Publication Facebook de Nevada County Search and Rescue.

Ce n’est que le lendemain que l’homme a pu atteindre une zone desservie par un réseau mobile et appeler à l’aide. La chute abrupte avait laissé l’homme avec une hanche et des côtes cassées. Peu de temps après son appel à l’aide, 25 membres de recherche et de sauvetage ont été dépêchés pour aider à rechercher l’homme.

Selon la publication sur Facebook, les 25 membres de la SAR ont répondu et ont localisé le sujet, mais le vrai mérite revient au chien de l’homme, un Border Collie nommé Saul, qui a traversé la forêt sur environ 200 mètres et à la manière d’un vrai “Lassie” pour signaler deux chercheurs et les a ramenés au sujet qui était recouvert d’une bâche de camouflage.

Le sergent Dennis Haack du bureau de recherche et de sauvetage du bureau du shérif du comté du Nevada, a déclaré à KCRA, affilié à CNN, “Au début, nous n’y croyions pas parce que cela ressemblait à un film.” Il a ajouté que lorsque le membre de l’équipe de secours est revenu et l’a décrit au personnel, la réalité était qu’ils avaient suivi le chien directement jusqu’à la victime. Haack a également déclaré à KCRA que Saul sautait de haut en bas et tournait en rond et a emmené l’équipe de secours directement à la victime. Les membres SAR ont transporté l’homme vers une zone d’atterrissage à un demi-mille de là où il a été emmené dans une ambulance aérienne à quelques kilomètres de là.

Réagissant à la publication sur Facebook, les internautes saluent le chien. L’un des utilisateurs a commenté: «Cela me fait pleurer ici en Afrique du Sud. Bravo aux secouristes et à Saul le chien, quelle incroyable preuve de Dieu. Un autre utilisateur a commenté: “Quelqu’un reçoit des frottements supplémentaires sur le ventre.”

