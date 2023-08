Un chien mème populaire meurt d’un cancer — RT Games & Culture

Le chiot, dont le vrai nom est Balltze ou Ball Ball, célèbre pour son regard espiègle qui a déclenché de nombreux mèmes viraux, a reçu un diagnostic de leucémie en décembre 2022 et suit un traitement depuis, mais a succombé à sa dernière opération de thoracentèse vendredi.

Le propriétaire s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la triste nouvelle en disant que le chien avait « rempli sa mission » et pour encourager les fans à se souvenir « la joie que Balltze a apportée au monde. »

« Un Shiba Inu avec un visage rond et souriant qui vous relie à moi, il a aidé de nombreuses personnes pendant la pandémie et a apporté beaucoup de joie à beaucoup d’entre vous, mais maintenant sa mission est terminée. Je crois qu’il court librement dans le ciel et qu’il mange beaucoup de plats délicieux avec ses nouveaux amis », le propriétaire a écrit, ajoutant que le chiot sera toujours « dans son cœur ».

Un éventail de fans de Cheems a pleuré sa mort subite sur Internet, avec un utilisateur proposant un mème touchant montrant le chiot assis sur l’échelle des nuages ​​au paradis portant des ailes d’ange et un halo.

« Toujours dans nos coeurs. Toujours apporté autant de joie sur mon flux. Reposez-vous, Balltze, « un autre utilisateur a déploré.

Bien qu’il ne soit pas aussi emblématique que le Doge, Balltze est devenu connu pour plusieurs mèmes populaires, dont « Swole doge vs Cheems » après qu’une de ses photographies se soit révélée virale en 2019.

Balltze a été adopté par une famille de Hong Kong alors qu’il n’avait qu’un an et est devenu célèbre lorsqu’une de ses photographies est devenue populaire en 2019. Balltze a eu son propre compte Instagram où ses photos d’humeur quotidiennes étaient partagées par son propriétaire. Son amour pour les cheeseburgers lui a valu son surnom de Cheems.

« Bien qu’il ne soit plus avec nous, ses mèmes emblématiques continueront de prospérer sur nos appareils », un utilisateur de X/Twitter a écrit, ajoutant que « L’héritage de Cheem reste intact. »