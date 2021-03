La première séance de chimiothérapie pour éradiquer le cancer a déjà été donnée au chien et il a répondu positivement, selon Lad Bible . En ce qui concerne l’état du chien, le Dr Silva a déclaré: «Il n’y a plus de saignement et il ne semble pas souffrir. Il a bien répondu à la première séance de chimiothérapie et nous évaluerons chaque nouvelle procédure pour voir le nombre de séances dont elle aura besoin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy