Un chien léchant et mordant une affiche de crème glacée est la dose de gentillesse d’aujourd’hui

Internet regorge de contenus animaliers humoristiques et légers. Les vidéos de chiens et de chats sont particulièrement célèbres pour leur capacité à faire sourire n’importe qui. Une de ces vidéos qui devient virale en ce moment est celle d’un chien qui aime la crème glacée, léchant et mordant une affiche en pensant qu’il peut manger la glace qui y est préparée.

L’affiche, qui semble être une publicité, montre 3 sortes de glaces différentes, le chien essayant de lécher l’affiche. Il la pique, essaie de la mordre et lèche même l’affiche sans se rendre compte que ce n’est pas de la vraie glace. Les gens passent un moment de gala en partageant cette vidéo avec leurs proches.

La vidéo est rapidement devenue virale et compte actuellement plus de 25 000 retweets avec plus de 2 lakh likes. Les internautes se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour partager leurs réflexions sur la vidéo. Beaucoup ont félicité la personne qui a tourné la vidéo pour avoir donné de la glace au chien, tandis que d’autres ont remis en question la capacité des chiens à faire la différence entre une affiche et une vraie glace. Un utilisateur a même affirmé que le chien dans la vidéo était le sien en disant : “C’est mon chien”. Il s’appelle Billy. Beaucoup d’autres ont partagé des émoticônes rieurs et des émojis cardiaques appréciant la vidéo. Certains ont même partagé leurs chiens en train de manger de la glace.

La vidéo a été téléchargée sur la plateforme de médias sociaux Twitter. La vidéo a été partagée par la page officielle de buitengebieden, célèbre pour le partage de contenu similaire. La page a ses abonnés qui aiment le contenu publié sur la chaîne.

Le contenu animal drôle et mignon aide à apaiser les tensions. Les vidéos d’animaux sont les plus populaires et les plus appréciées sur Internet car elles nous apportent joie et optimisme. Une dose quotidienne de douceur pour animaux de compagnie est considérée comme bénéfique pour la santé mentale.

