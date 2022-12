Un chien interrompt un spectacle de danse, les internautes louent le danseur pour son sang-froid

Les médias sociaux sont une plate-forme où vous trouverez plein de choses amusantes pour vous remonter le moral. Les internautes apprécient particulièrement les vidéos d’animaux et d’oiseaux. Ces vidéos Internet servent également à vous faire prendre conscience des tendances de divers animaux tout en faisant votre journée avec leurs bouffonneries mignonnes, courageuses ou idiotes. Récemment, une vidéo d’un chien volant la vedette sur scène lors d’un spectacle de danse est devenue virale sur Internet.

On voit une femme exécuter une danse culturelle sur scène lorsqu’un chien errant entre et commence à courir autour d’elle. On voit le chien sauter sur la femme, tandis qu’elle continue gracieusement à danser. L’animal se lève alors, la tient dans ses bras et se promène avec elle. Le chien est distrait par un homme vers la fin de la vidéo et s’enfuit de la scène. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également : “Le chien envahit la scène de la présentation culturelle”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de sept millions de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont également loué la femme qui s’occupait si bien de l’animal. L’un des utilisateurs a écrit: “Elle a fait un excellent travail en jouant et l’a rendu tellement meilleur”.

Un autre utilisateur a écrit: «Doggie voulait juste découvrir la culture de près et personnellement. La dance.”

Plus tôt, une vidéo similaire d’une femme dansant avec son chien a fait le bonheur d’Internet. La femme identifiée comme Tasya a partagé un clip où elle est vue en train de danser avec son chien sur la danse Kingdom d’Alan Menken. Lorsqu’elle est vaguement traduite du russe, sa légende explique pourquoi elle a choisi de partager la version amusante de sa danse avec son chien avec le public.

Dans la vidéo, on peut la voir allumer sa caméra avant de retourner vers son chien, Moroshka. Puis, dans une parfaite synchronicité, ils virevoltent, sautent et exécutent d’autres mouvements étonnants. Même la toile de fond, qui comprend une charmante maison et un jardin verdoyant, est magnifique. Les deux y dansent passionnément. Regardez la vidéo de danse :

La vidéo a amassé plus de 2 millions de likes à ce jour.

