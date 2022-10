Un chien imite son propriétaire blessé, Internet l’appelle “l’amour inconditionnel”

Les chiens sont connus comme les meilleurs amis des humains et leurs compagnons les plus fidèles. Ils imitent souvent les humains et parfois, toute la réaction donne lieu à des vidéos en ligne réconfortantes. Récemment, un clip a fait le tour d’un chien de compagnie intimidant son propriétaire qui a une jambe blessée. La vidéo a été partagée par le président de RPG Enterprises, Harsh Goenka sur Twitter. Il était à l’origine partagé par Tom Francis. Le clip partagé s’ouvre sur un homme boitant alors que sa jambe droite est plâtrée et marche avec l’aide de béquilles à côté de son chien.

Ce qui a étonné Internet, c’est le chien, qui a des membres parfaitement fins, a copié son propriétaire et boitait également juste pour montrer de la sympathie envers son propriétaire. On peut voir le chien marchant au même rythme que l’homme. La légende de la vidéo rédigée par l’industriel disait : « Les chiens suivent toujours leur maître… »

Les chiens suivent toujours leur maître…pic.twitter.com/bK0NbrZ8Vu – Harsh Goenka (@hvgoenka) 2 octobre 2022

La vidéo écrasante a gonflé le cœur de Twitterati. L’un des utilisateurs a écrit dans la section des commentaires : “Toujours le meilleur et le meilleur compagnon fiable. Agit comme un membre de la famille.

Toujours meilleur et fiable compagnon. Agit comme un membre de la famille. – Anil Seth (@AnilSet11541728) 2 octobre 2022

Une autre personne a dit : « Un garçon si obéissant. L’amour du chien pour son maître est incomparable.

Un garçon si obéissant. L’amour du chien pour son maître est incomparable. — Sudeepa Mukherjee (@SudeepaMukherj3) 5 octobre 2022

Un troisième utilisateur a ajouté : « Comme c’est mignon ! Seul un amoureux des chiens comprendra vraiment l’amour inconditionnel d’un chien pour ses maîtres !

Comme c’est mignon ! Seul un amoureux des chiens comprendra vraiment l’amour inconditionnel d’un chien pour ses maîtres !! — Shailja Agarwal (@MOTS__UK) 2 octobre 2022

Un autre utilisateur a mentionné que le chien intimidait avec une mauvaise jambe et a cité: “Mais en utilisant la mauvaise jambe.”

Mais en utilisant la mauvaise jambe🤣😂 https://t.co/oJNrI2rSvb — Vijetha 🕊️✨ (@VijiMudaliyar) 4 octobre 2022

La vidéo a dépassé les 9,4 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Il ne manque pas de vidéos sur Internet qui montrent des chiens imitant leurs humains lorsqu’ils se blessent. Plus tôt, une vidéo similaire avait fait le buzz en ligne. La vidéo montrait une femme descendant prudemment un escalier après s’être blessée à la cheville. Après quelques images, son chien de compagnie est vu en train de marcher en suggérant son déménagement.

