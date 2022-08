Un chien imite son propriétaire blessé descendant les escaliers par sympathie

Les chiens, qui sont connus pour être les animaux de compagnie les plus fidèles, imitent souvent leurs propriétaires de la manière la plus surprenante. Une vidéo virale d’un chien imitant le schéma de marche de son propriétaire blessé vient de le prouver. Le clip a été téléchargé sur une page de médias sociaux intitulée Dogs of Instagram il y a quelques jours et a suscité une excellente réponse de la part des internautes.

La vidéo virale commence par une légende qui disait : « Comment j’ai descendu l’escalier depuis que je me suis cassé la cheville », et en arrière-plan, on voit une femme blessée descendre un escalier. L’inconnue avance prudemment étape par étape pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas l’état de sa cheville cassée. Dans l’instant suivant, la vidéo montre le chien de compagnie de la femme imitant son schéma de marche. Les images du chien de compagnie dans le clip sont accompagnées d’une autre légende qui indique: “Comment mon chien descend les escaliers depuis que je me suis cassé la cheville.”

La vidéo amusante a été partagée sur la page Instagram avec une courte note qui disait: “Ces escaliers sont assez sus.” Regardez le clip viral ci-dessous :

En quelques jours, le clip a généré environ deux millions de vues et plus de 65 000 likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’amoureux des animaux de compagnie s’est également rendu dans la section des commentaires du message pour l’inonder d’émotions riantes. Un utilisateur a dit : « Le chiot est comme, je n’aurai pas le même sort », un autre a écrit : « Je pense honnêtement que les chiens font ça pour que nous ne nous sentions pas laissés pour compte. Comme s’ils nous voyaient agir bizarrement, alors ils agissent aussi bizarrement pour que nous nous sentions à l’aise.

Un internaute qui a trouvé le clip complètement drôle a ajouté: “C’est hilarant, bénissez-le.” Pendant ce temps, un autre a partagé son expérience personnelle avec le changement de comportement de son chien : « Omg, je ne pensais pas qu’ils étaient si en phase avec nous. J’ai subi une intervention chirurgicale et je ne peux plus monter les marches aussi vite qu’avant, après avoir vu cette vidéo, je comprends maintenant pourquoi mon chien monte les marches aussi lentement. L’identité de la femme blessée reste inconnue mais la page Instagram a crédité un autre utilisateur d’Instagram nommé Ashley Hall pour le clip.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici