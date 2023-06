Un chien héros meurt en protégeant quatre jeunes enfants d’une attaque de Rottweiler | Nouvelles du monde

Un chien héroïque a été tué alors qu’il sauvait quatre enfants après qu’ils aient été attaqués par un Rottweiler (Photo: Newsflash) Un chien héroïque est mort après avoir sauvé quatre enfants d’être mutilés par un Rottweiler. L’incident s’est produit dans une propriété rurale à Linhares, au Brésil, le 25 mai. Selon le propriétaire du chien héros, Aderaldo Bergamo, le Rottweiler appartient à un voisin et a déjà attaqué d’autres personnes. Le Pinscher, nommé Bili, a été tué alors qu’il tentait de protéger quatre enfants, âgés de trois à sept ans, du chien dangereux.



Pinscher Bili, un an, a pris la défense des enfants lorsque le chien d’un voisin a commencé à les attaquer (Photo: Newsflash)



Le Rottweiler était connu pour être agressif et avait déjà attaqué d’autres personnes (Photo: Newsflash) Aderaldo a déclaré que son propriétaire, qui possède une propriété proche de la sienne, laisse le Rottweiler se promener librement et qu’il apparaît souvent sur ses terres. Il a déclaré aux médias locaux: « Il appartient au voisin. Les propriétés sont grandes et les enfants finissent par jouer dans des endroits différents. « Le chien du voisin erre partout, toujours déchaîné. Il a mordu environ quatre ou cinq personnes. Plus: Tendance

« Et cette fois, les enfants jouaient dans mon jardin quand le Rottweiler est arrivé très agité. » Bili a finalement succombé à ses blessures mais est mort en héros (Photos: Newsflash) Aderaldo poursuivit : « Bili jouait avec les enfants. Mais quand Bili a vu le chien s’approcher des enfants, il a attaqué le chien avec un courage sans fin. «Pendant que Bili était attaqué par l’autre chien, les parents des enfants sont sortis pour les sauver. Il (Bili) a donné sa vie pour sauver les enfants ; c’était un grand héros. ‘C’est une histoire très triste. J’ai averti le voisin tant de fois d’être prudent avec ce chien. Le Pinscher, qui était avec la famille d’Aderaldo depuis un an, a été emmené chez un vétérinaire mais a subi un arrêt cardiaque mortel en raison des blessures qu’il a subies. Aderaldo a déclaré: «Bili a fini par mourir. Il n’y avait pas d’argent, nous ne pouvions rien faire car les blessures étaient graves. Il a également fait part aux médias locaux de la douleur d’avoir annoncé à sa fille de quatre ans que Bili était décédée. Aderaldo a déclaré: « Il lui manque déjà… Nous essayons déjà d’avoir un autre chien et de lui donner le même nom. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source