Un chien héroïque tue un serpent pour sauver la vie de son propriétaire à Mirzapur d’UP

Un chien de race Indie a sauvé son propriétaire d’un serpent dans le village de Tilthi, dans le district de Mirzapur, dans l’Uttar Pradesh. Le chien nommé Julie a vu un serpent se glisser jusqu’à l’endroit où son propriétaire était assis dans la cour et a immédiatement sauté sur le reptile. Le chien a continué à ramasser le serpent et à le jeter par terre jusqu’à ce que le reptile meure. L’incident a eu lieu samedi et Paltu, une villageoise locale, qui avait été témoin de l’incident, a déclaré que le chien avait risqué sa vie pour sauver le propriétaire.

Dans un autre incident où des images de surveillance montrent un chien sauvant un chiot de la noyade dans un étang. L’événement qui a apparemment eu lieu à Lopburi, en Thaïlande, est devenu viral sur Internet, laissant les internautes impressionnés par les instincts courageux du chien. On prétend que le nom du chien héroïque est Hand, qui a été le premier à remarquer que le chiot Soh se débattait à l’intérieur de l’étang, tenant à peine à respirer lorsque le premier est entré en action pour sauver la situation.

D’après le clip, il semble que le chiot Soh jouait dans la cour de sa maison lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans l’étang. À peine accroché au bord de la bordure cimentée, le chiot blanc semble être dans une détresse totale de ne pas pouvoir sortir de l’eau tout seul. Soh essaie de rester au-dessus du niveau de l’eau pour pouvoir respirer en frappant l’eau avec ses pattes arrière.

C’est à ce moment que le chien brun, Hand, vient à la rescousse de Soh. Hand court rapidement vers le bord de l’étang et observe les environs pour chercher quelqu’un pour l’aider. Lorsque le chien ne trouve aucun humain à proximité, Hand utilise sa bouche pour tirer Soh hors de danger. Le travail n’était pas facile, mais Hand parvient à mener à bien la mission de sauvetage.

