Un chien « héroïque » sauve un enfant de 6 ans de se faire mutiler par le chien du voisin, la vidéo devient virale

Le chien est vraiment le meilleur ami de l’homme. Ce berger allemand a prouvé sa loyauté lorsque le chien d’un voisin a failli attaquer le fils de 6 ans de son propriétaire. Les images de l’incident ont été partagées sur TikTok. Le garçon de 6 ans a pu être vu jouer avec le berger allemand, nommé Tank, en Floride. Sorti de nulle part, un chien est apparu dans la vue au loin. Il se précipitait vers le garçon qui essayait de s’enfuir, visiblement effrayé. Cela se serait horriblement terminé si Tank, le berger allemand n’avait pas sauté entre les deux. Presque comme s’il défendait son propre enfant. Tank s’est assuré que son ami humain n’était pas blessé, tandis qu’un autre chien de la famille s’est précipité sur les lieux.

Bientôt, la voisine a couru pour attraper son chien et a mis fin à l’affrontement entre les trois chiens. Pendant ce temps, la mère de la fillette de six ans s’est également précipitée au secours de son fils. Selon Ladbible, elle a appelé Tank, le berger allemand “un agent de sécurité professionnel hautement qualifié” sur son compte TikTok où le clip a été partagé. Elle a également déclaré: “Le chien de notre voisin a chargé au hasard mon fils la nuit dernière et mon Tanky l’a empêché d’être mutilé ou pire.”

Voici la vidéo :

Pendant ce temps, un adorable chiot à Bangalore a sauvé environ 150 personnes lors d’un incendie d’appartement jeudi. L’incident s’est produit dans l’appartement VMAKS Chalet. Une femme de 60 ans, Mme Pillai, était seule à la maison avec son chien quand il a commencé à aboyer frénétiquement. Le chien autrement calme l’a fait se lever et vérifier ce qui se passait. À sa grande surprise, le feu et la fumée se sont propagés rapidement.

Les voisins ont été alertés pour qu’ils quittent l’immeuble et les pompiers ont été appelés. La bouteille de gaz n’a pas été touchée. Nous supposons qu’il pourrait s’agir d’un court-circuit dans le réfrigérateur ou du geyser dans la salle de bain. Heureusement, personne n’a été blessé. Nous avons réussi à éteindre le feu. Grâce au Golden Retriever d’un an et demi, Appu, il n’y a eu aucune victime sur le site de l’incident.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici