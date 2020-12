Une vidéo de 30 secondes d’un chien fidèle qui a refusé de manger ou de boire quoi que ce soit en attendant son propriétaire décédé en Chine a fait fondre le cœur de l’internaute.

Selon les médias locaux, le chien fidèle attend le retour de son propriétaire depuis sa mort récente. Dans une vidéo déchirante filmée à travers une fenêtre, partagée par Xuanwo Video, le chien peut être vu allongé dans une pièce remplie de journaux, de magazines, de rapports de contrôle médical et d’autres déchets. Il peut être vu visiblement triste, malade et désespéré, ignorant que son propriétaire est décédé.

L’histoire rapportée par le chinois Xuanwo Video, affilié au journal local Xi’an Business, affirme que le chien a été vu couché dans une pièce à Guiyang, la capitale de la province du Guizhou dans le sud de la Chine.

Ils affirment que le chien est un fidèle compagnon depuis plus de 15 ans pour un octogénaire et ne sachant pas qu’il est mort, le chien s’attend depuis à ce que son propriétaire revienne, rapporte le site d’information vidéo. Un voisin en conversation avec Xuanwo leur a dit qu’il attendait son défunt propriétaire et qu’il n’avait consommé ni nourriture ni liquide depuis le décès du propriétaire.

Il a ajouté que depuis la mort du propriétaire âgé, le chien fidèle gisait dans les ordures, refusant de bouger.

« [The elderly man] l’avait gardé pendant 14 ou 15 ans. C’est tellement émouvant. Un si petit animal a tellement de sentiment et de dévotion », déclare le voisin. La source, voulant rester anonyme, a également ajouté qu’ils avaient mis les images touchantes sur Internet dans l’espoir que le public viendrait aider le chien.

Plus tôt, une autre nouvelle a été annoncée dans laquelle un chiot de six mois a été vu en train de creuser dans le sol pour tenter de réveiller son frère mort. Dans les images, le chien innocent peut être vu en train de retirer la boue de son frère décédé après avoir été enterré par leur propriétaire. Le frère est mort dans un accident de voiture, Daily Mail avait signalé plus tôt.

Il y a eu divers rapports de ce type sur la loyauté des chiens et leur attachement à un compagnon, que ce soit leur propriétaire ou leurs frères et sœurs. En fait, les propriétaires de chiens partagent également un lien formidable avec leurs chiens et vont à de grandes hauteurs pour sauver leur vie, que ce soit en sautant dans l’eau pour sauver le chiot du bébé alligator ou en atterrissant dans l’eau glacée pour en sortir le chien.