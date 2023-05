Un chien fait fuir un lion et laisse Instagram sous le choc

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos dans lesquelles on voit des animaux interagir entre eux. Ils font toujours une montre divertissante. Ces vidéos, bien que parfois mignonnes, peuvent aussi montrer des choses choquantes et avoir le résultat inverse de ce à quoi on pourrait s’attendre. Une de ces images d’un lion effrayé par un chien a fait surface sur Instagram.

Les lions sont considérés comme le roi de la jungle. Il n’arrive presque jamais qu’un lion se prosterne et recule contre un animal. Leur rencontre avec des chiens est rare mais généralement, on s’attend à ce que le lion gagne dans un combat entre les deux. Cependant, la vidéo Instagram montre un résultat différent de l’altercation. Le lion essaie d’abord d’attaquer le chien et avance vers lui. Le chien au lieu de s’enfuir aboie sur le lion et contre-attaque. Le lion est repoussé et commence à battre en retraite. Le chien s’éloigne alors sans que le lion essaie de poursuivre le chien.

La victoire du chien a été un exploit choquant et cela a conduit la vidéo à accumuler 15 lakh vues et plus de 73 000 likes. Plusieurs personnes ont exprimé leurs pensées dans la section des commentaires.

Un utilisateur a écrit: « Remarquez mes mots: le courage est l’arme la plus puissante de toute guerre. »

Un autre utilisateur a commenté : « Si ce chien a fait un pas en arrière immédiatement après que le lion s’est approché de lui, cela aurait pu être la fin du chien, mais à la place, le chien a fait un pas en avant, ce qui a un peu effrayé le lion. Ne tournez jamais le dos aux lions.

Un troisième utilisateur a écrit : « Être formidable est un choix, pas un privilège. La révérence est méritée et la résilience est une couronne pour les intrépides. La puissance n’est pas toujours dans les muscles.

Plusieurs autres ont plaisanté sur la source du courage du chien, mais la plupart des gens ont été étonnés de voir le lion être chassé par le chien. La seule raison logique à cela a été supposée être que le chien n’a pas tourné le dos au lion et a plutôt choisi de contre-attaquer courageusement. Sinon, le lion aurait chassé et dévoré le canidé.

