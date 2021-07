Un chien fait éclater des ballons dans une vieille vidéo record de Guinness devient virale

À l’école, beaucoup d’entre nous, enfants, ont couru à la bibliothèque avant tout le monde pour mettre la main sur le dernier livre Guinness des records du monde. Ce sont les images, les faits ahurissants et les enregistrements incroyables qui ont fait que le voyage à la bibliothèque en valait la peine. Les mêmes enfants vont maintenant sur les réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur des faits nouveaux et extraordinaires. Si vous avez récemment visité le compte Instagram de Guinness World Records, vous devez être tombé sur cette vidéo. Il montre un Jack Russell Terrier nommé Twinkie essayant de battre un record du monde pour elle-même.

L’ancienne vidéo partagée par Guinness World Records vous fera fondre le cœur avec un sourire inévitable. Des centaines de ballons rouges sont attachés au sol, et le chien plonge juste dedans dès que sa propriétaire et entraîneure, Doree Sitterly, la pose. Elle ne s’arrête pas avant que chaque ballon n’éclate, affichant son «pouvoir éclatant» devant le public.

Guinness World Record a partagé la vidéo hier et dans la légende a écrit: « Ce chiot est si fier de son pouvoir d’éclatement. » La vidéo a rapidement attiré l’attention de tout le monde et a recueilli plus de 1 15 000 likes. La section des commentaires était remplie de réactions de personnes émerveillées et émerveillées par le chien super excité de faire éclater les ballons. Un utilisateur a écrit : « N’amenez pas Twinkie à une fête d’anniversaire », avec un emoji riant. Un autre a déclaré: « C’est le contenu sain dont j’avais besoin pour aujourd’hui. »

Il y avait une personne qui était certaine que c’était le « chien le plus heureux que j’aie vu ».

Guinness World Records a également écrit dans les commentaires : « Twinkie et sa propriétaire Doree Sitterly de Californie, aux États-Unis, ont réalisé le temps le plus rapide pour faire éclater 100 ballons par un chien en 39,08 secondes en 2014. »

Twinkie a battu le record de Cally the Wonderdog, qui détenait le record avant elle, et a fait éclater 100 ballons sur la scène de Britain’s Got Talent en 41,67 secondes.

Cependant, actuellement, le record est détenu par Loughren Christmas Star, alias Toby, un Whippet originaire du Canada. Elle a établi le record d’éclatement de 100 ballons en seulement 28,22 secondes.

