Une chèvre et un chien élus maires ont contribué à collecter des fonds pour rénover un terrain de jeu communautaire du Vermont.

L’idée étrange d’élections de maires pour animaux de compagnie pour collecter des fonds pour réhabiliter le terrain de jeu et aider à impliquer les enfants de la région sur le plan civique est venue d’un directeur de la ville locale.

En 2018, les habitants de Fair Haven ont élu Lincoln la chèvre comme maire honoraire. Lincoln a aidé à amasser environ 10 000 $ tandis que le maire actuel, Murfee, un épagneul Cavalier King Charles, a recueilli 20 000 $, a déclaré le directeur général Joe Gunter au Rutland Herald. La ville a ajouté 20 000 $ supplémentaires.

La propriétaire de Murfee, Linda Barker, a déclaré que lorsqu’on lui avait demandé de faire participer Murfee à la politique, elle pensait qu’il serait facile de collecter des fonds par le biais de t-shirts. Puis la pandémie a frappé.

Alors elle est passée aux masques. Elle en a fait près de 1000 et en fera une autre tournée pour la Saint-Valentin. Elle a recueilli plus de 5 000 $ grâce aux masques et un montant similaire grâce à des tirages au sort.

La ville a également récemment reçu une subvention de 50 000 $ du Fonds fédéral pour la conservation des terres et de l’eau, a-t-elle déclaré.

Ironiquement, le maire honoraire n’est pas le bienvenu sur le terrain de jeu. Barker a dit qu’il y avait un panneau «pas de chiens autorisés».

« Murfee va prendre cela avec la ville », a déclaré Barker dimanche avec un petit rire. «Il va contester cela.»