Un chien et un dauphin transmettent un message de compassion réconfortant

Une vidéo d’un chien et d’un dauphin est devenue virale sur Twitter. Dans le clip, un dauphin sauve un chien de la noyade en le transportant sur son dos jusqu’à ce qu’il atteigne le bateau en toute sécurité. En plus de partager la vidéo, l’officier de l’IFS, Clement Ben, l’a sous-titrée, “êtres compatissants”.

Dans la vidéo, le chien semblait reconnaissant d’avoir été sauvé par son nouvel ami aquatique. Lorsque le chien monte enfin à bord du navire, on le voit pousser un soupir de soulagement. En fait, le chien remercie également le dauphin de lui avoir sauvé la vie.

Le clip, qui a enregistré plus de 2 millions de vues, est tiré du film hollywoodien intitulé Zeus et Roxanne. Cela a rappelé aux internautes l’importance de la compassion dans la vie. Bien qu’il fasse partie d’un film, le clip a réussi à transmettre le message de compassion aux masses.

Êtres compatissants ! pic.twitter.com/gIiyfZuy1I — Clément Ben IFS (@ben_ifs) 28 août 2022

Un utilisateur a écrit : « C’est l’une des meilleures vidéos que j’ai jamais vues. Je souhaite qu’un être humain aussi se comporte de la même manière que les autres humains, indépendamment du pays, de la caste, de la race, de la couleur, etc.

C’est l’une des meilleures vidéos que j’ai jamais vues. Je souhaite qu’un être humain aussi se comporte de la même manière avec les autres humains, indépendamment du pays, de la caste, de la race, de la couleur, etc. – Sunil Coelho (@CoelhoSunil) 28 août 2022

Un autre utilisateur a commenté : « Le requin/dauphin et le poisson sauvent la vie d’un CHIEN animal. Chien remerciant de tout cœur son dauphin Life Saver. Dolphin l’a également apprécié et a sauvé la vie du chien. Ils échangent de la gratitude les uns avec les autres même si leurs compétences en expression orale sont différentes, mais les émotions et les sentiments sont au-delà des mots. Ce qui compte, c’est de comprendre. »

Le poisson requin/dauphin a sauvé la vie d’un chien animal. Chien de tout cœur remerciant c’est Life Saver Fish. Les poissons qui en profitent également ont sauvé la vie du chien Ils échangent leur gratitude les uns avec les autres même si leurs compétences en expression orale sont différentes mais compréhensives🙏Félicitations — Nallalarao.nsj Prabhakar (@nallalarao) 28 août 2022

Zeus et Roxaane a été réalisé par George T Miller. La comédie dramatique est sortie en 1997. L’intrigue du film tournait autour de l’amitié entre un chien et un dauphin. Zeus et Roxanne ont joué Steve Guttenberg, Dawn McMillan, Jessica Howell, Tacquira LaTouche, Maury Covington, Justin Humphrey, Kathleen Quinlan et Miko Hughes dans des rôles clés. Dans le film, deux biologistes marins découvrent que Zeus, un dauphin, et Roxanne, un chien, qui appartiennent à deux espèces différentes, peuvent interagir entre eux grâce à la communication inter-espèces.

