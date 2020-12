Les séances photo de maternité sont devenues une tradition courante parmi les gens. Capturer des moments de la mère et du père pendant qu’ils attendent un bébé est un souvenir inoubliable pour le couple et le bébé qui va arriver.

Mais avez-vous déjà entendu parler d’une séance de maternité pour une mère de chien? Un amoureux des chiens qui a sauvé une chienne enceinte de la rue a organisé une séance photo de maternité pour la future mère quelques jours seulement après l’avoir secourue.

La professeure Caitie Evers a trouvé la chienne Lily-Mae dans la rue alors que cette dernière était enceinte. Elle a décidé de faire cette séance photo de maternité pour le chien afin d’encourager le bien-être animal et parce que ce serait amusant, a rapporté Métro.

Appartenant à la race d’un golden retriever, Lily-Mae portait un diadème floral pendant la séance photo. Elle a posé avec son sauveteur Caitie pour les photos.

Sur l’une des photos, Lily-Mae était vêtue de rose tandis que sur une autre, Caitie tenait une simulation de sonographie de la mère du chien.

Une personne commentant les photos de Lily Mae a déclaré: «C’est la chose la plus mignonne que j’aie jamais vue!» tandis qu’un autre commentateur a dit: « Je ne peux pas assez aimer ça! »

La séance photo de maternité de Lily-Mae a été réalisée par une amie de Caitie, Shauna Kiely qui est photographe et partage son travail sur Instagram. Les deux amis et Lily-Mae sont allés dans un parc local et ont pris quelques photos.

Elle a donné naissance à huit chiots trois jours après avoir été sauvée par Caitie. Lily-Mae sera adoptée définitivement par une famille une fois qu’elle aura complètement récupéré. Tous ses huit chiots seront également adoptés.

Parlant de sauver Lily-Mae, Caitie a déclaré qu’ils avaient de la chance d’avoir le chien retrouvé alors qu’ils l’avaient fait, sinon les chiots qu’elle avait mis au monde n’auraient pas survécu dans les rues.

Le rapport indique que le jeune enseignant qui a sauvé 195 chiens depuis 2014 est passionné par les chiens et veut faire tout son possible pour les rendre heureux.

Caitie a déclaré qu’il y avait un million de chiens errants à Houston, au Texas, où elle appartient. «La vie dans la rue pour une chienne enceinte serait incroyablement difficile», dit-elle.

Tous les chiens que Caitie a sauvés ont été donnés à des familles adoptives.

Houston compte 2,3 millions d’habitants et plus d’un million de chiens errants. Récemment, des chiens errants de Houston ont été envoyés au Minnesota afin qu’ils puissent avoir une meilleure maison. Au Minnesota, il n’y a pas de surpopulation de chiens et il y a plus de gens prêts à les adopter.