Un chien errant qui avait apparemment tué un jeune léopard lors d’un combat a succombé plus tard à ses blessures dans le district de Mandya, au Karnataka, ont déclaré vendredi des responsables forestiers.

« A première vue, il semble que les deux animaux se sont battus dur avant leur mort, mais la cause exacte de la mort du léopard reste à déterminer », a déclaré à IANS le conservateur adjoint des forêts (Mandya) Ravishankar.

Il a ajouté que les deux carcasses d’animaux avaient été envoyées pour autopsie.

« Bien que le léopard ne semblait avoir que 6 mois et que le chien était robuste, je parierais sur la victoire du premier, mais je ne saurais jamais que dans une jungle, les circonstances et la chance dominent complètement les lois », a déclaré Ravishankar.

Selon un autre responsable forestier, le bétail étant étroitement gardé par des hommes, les léopards s’en prennent aux chiens.

« Ils aiment aussi les chiens et il est facile pour les léopards de traquer les chiens. En général, les villages avec une bonne population de chiens attirent les léopards. Ils attaquent et attrapent les chiens par la gorge, ne leur laissant aucune chance d’aboyer et de sonner l’alarme. Mais en dans ce cas, il est clair que la proie et le prédateur se sont battus dur. Au moins, de tels signes sont visibles », a déclaré un responsable.

Alors qu’il était un résident local, Thimme Gowda a dit à IANS qu’un chien errant local, régulièrement nourri par les villageois, était devenu un chien adulte fort, que les villageois appelaient affectueusement «kariya» (blackie).

« C’était un chien bien construit, alors que le léopard qui est mort était petit mais toujours fort. Cette confrontation a peut-être eu lieu aux petites heures du matin car c’est le moment où des animaux comme les léopards sortent chasser leur proie, » il ajouta.

Il a ajouté qu’en raison du temps froid qui prévalait, les villageois ont fermé leurs portes pendant leur sommeil, bien que certains d’entre eux aient peut-être entendu mais ignoré le bruit du chien qui aboyait.

« Nous n’avons eu connaissance de l’incident que le matin, lorsque des villageois en route pour les champs ont remarqué les deux carcasses », a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, un chien errant du Karnataka s’est retrouvé piégé dans les toilettes avec un léopard pendant près de sept heures mercredi, sans s’attaquer.

L’incident a eu lieu dans le village de Bilinele, à Kadaba, dans le district de Dakshina Kannada, après quoi, il est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Selon les rapports, le chien était poursuivi par le léopard et il a trouvé une cachette dans des toilettes résidentielles. Cependant, le léopard a quand même réussi à le suivre à l’intérieur. Lorsque la maîtresse de maison a ouvert la salle de bain le matin, elle l’a immédiatement tirée de l’extérieur et a alerté la police.

Prenant à un fil Twitter, Prajwal a expliqué l’épisode entier à partir de zéro. Une photo partagée par lui montre le chien assis près de la porte de la salle de bain, tandis que le léopard est assis à distance à côté de la commode des toilettes indiennes. La photo aurait été d’en haut après avoir enlevé l’amiante de la salle de bain.

(Avec les contributions d’IANS)