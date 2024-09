Un chien de Vancouver qui réclame de la musique en direct peut voir l’orchestre

Un chien de Vancouver qui supplie ses maîtres de lui jouer de la musique en direct en tapotant sur les touches du piano a récemment vécu une expérience inoubliable après avoir été invité à assister à un concert du Vancouver Metropolitan Orchestra.

Billy, le mélange de sauvetage, a enfilé un élégant col de chemise et s’est allongé sur son lit pour chien pendant la répétition du VMO.

« Il a été honoré d’être invité à assister à la première répétition du Vancouver Metropolitan Orchestra pour son prochain concert. Billy a passé un moment incroyable et ses attentes musicales sont plus élevées que jamais », ont écrit ses propriétaires sur TikTok.

#ilovevmo #musiqueclassique #chiengâté #chienmusical #chien de sauvetage #orchestre ♬ son original – Billy @billy.le.chiot.parlant C’est la première fois que Billy entend un orchestre en direct !! 🤩🎶 Il a été honoré d’être invité à écouter la première répétition du Vancouver Metropolitan Orchestra pour son prochain concert. Billy a passé un moment incroyable et ses attentes musicales sont plus élevées que jamais ! Dans ce clip, ils répètent le premier mouvement de la Symphonie n° 4 en ré mineur de Schumann. Si vous êtes à Vancouver, en Colombie-Britannique, ne manquez pas le prochain concert du VMO : le vendredi 6 septembre à 19 h 30, au Orpheum Theatre ! Billy le recommande vivement ! 🎻 #vmocanada

Billy adore écouter de la musique en direct et ses propriétaires ont partagé des vidéos de leur chien utilisant des boutons vocaux pour demander de la musique et tapotant sur les pédales du piano de la maison pour inciter ses parents à jouer pour lui.

« Billy n’arrêtait pas de pleurer jusqu’à ce qu’on lui joue (plus) de musique », a écrit le couple dans une légende TikTok.

Dans une vidéo, le couple raconte comment ils ont fait appel à des renforts pour divertir leur chien : un violoniste professionnel et un quatuor à cordes en visite à leur domicile.

#musiqueclassique #violon #fluentpet #chien de sauvetage ♬ son original – Billy @billy.le.chiot.qui.parle En raison des demandes constantes de Billy pour de la musique live, nous avons été obligés de faire appel à des renforts pour le divertir. Nous avons invité notre cher ami, @estiehwang, à jouer du violon pour lui et il a ADORÉ ! 🤩🥰 (comme nous !) Je suppose que nous devrons lancer une série de récitals privés pour Billy. Esther joue un extrait de Méditation de Thaïs de Massenet. #chiengâté

L’amour de Billy pour la musique classique live a suscité la joie parmi ses fans, et certains spéculent qu’il a peut-être été musicien dans une vie antérieure.

Daily Hive a contacté ses propriétaires et le VMO pour obtenir des commentaires. L’orchestre est une société à but non lucratif fondée en 2003 par le maestro Kenneth Hsieh. Il se produit dans des salles de concert à Vancouver, notamment au Chan Centre et à l’Orpheum.