Un chien de thérapie favorise le soulagement du stress dans la communauté des seniors de Genève – Shaw Local

Deux à trois fois par semaine, le Dr Grizzly Bear, aussi appelé Grizzly ou Grizzly Bear, se réveille et enfile son « uniforme » pour apporter de la joie et des rires à la communauté des seniors GreenFields de Genève.

Grizzly Bear est un mini goldendoodle de 4 ans et un chien de thérapie certifié. Il a reçu sa certification il y a deux ans de WoofBeach à Genève et depuis, il a été amené à GreenFields pour se connecter avec la communauté. Chaque fois qu’il rend visite aux résidents, il enfile son «uniforme», qui est un gilet spécial pour chien de thérapie.

Les résidents de GreenFields à Genève, Bob et Judie Knott, caressent Grizzly Bear sous le regard du propriétaire et manieur de Grizzly Bear, Leslie Paquette. Paquette est la gestionnaire des services de vie de la communauté des personnes âgées et a formé son mini doodle doré de 4 ans pour devenir un chien de thérapie. (Sandy Bressner – [email protected])

« [Grizzly Bear] a toujours eu une attitude très calme et aimante », a déclaré Leslie Paquette, propriétaire de Grizzly Bear et responsable des services de vie chez GreenFields. « Je pensais qu’il ferait un bon chien de thérapie. »

En plus d’être un chien de thérapie, Grizzly Bear a suivi une formation de base en obéissance et a reçu sa certification Canine Good Citizen. Sa formation et ses certifications l’ont aidé à interagir avec les résidents de GreenFields.

« Il aide plus que les résidents », a déclaré Paquette. « Il rend également visite aux associés. Il apporte de la joie et rend les gens heureux et détendus. Les gens adorent le caresser.

Les résidents de GreenFields ont appris à connaître Grizzly Bear et certains demandent même à lui rendre visite. Paquette amènera parfois Grizzly dans d’autres communautés d’aide à la vie autonome de la région.

Judie Knott, résidente de GreenFields à Genève, rend visite au chien de thérapie Grizzly Bear, un mini doodle doré de 4 ans. Grizzly Bear appartient à la directrice des services de vie de GreenFields, Leslie Paquette. (Sandy Bressner – [email protected])

Grizzly Bear semble détendre les résidents.

«Les résidents le recherchent ou le réclament beaucoup», a déclaré Paquette. « Il est une belle remontée de moral pour tout le monde. Autant les membres du personnel veulent le voir que les résidents. Lorsque les gens sont avec lui, ils parlent de leur journée et parlent avec amour de leurs propres animaux de compagnie. Ils diront: «J’ai besoin d’une thérapie», et le caresseront et lui parleront. Il apporte de la joie.

Jane Blazek, une résidente de GreenFields, s’est liée à Grizzly Bear et trouve sa compagnie relaxante. Elle essaie de le voir quelques jours par semaine pendant environ 10 à 15 minutes.

« Il est une bouée de sauvetage », a déclaré Blazek. « Il me fait rire. Je vais descendre et dire ‘J’ai besoin de voir Grizzly Bear.’ Lui et Leslie m’ont tous deux aidé.

Blazek a trouvé que parler à Grizzly Bear et lui donner des friandises était relaxant. Il s’assoit souvent sur les genoux des résidents et soulage l’anxiété. Son attitude calme a été bonne pour répandre la joie et le bonheur dans toute la communauté, a déclaré Blazek.

« J’ai dit à Leslie qu’il était l’être vivant le plus important dans ce bâtiment », a déclaré Blazek. « Il est tellement bon avec les gens. Je vais vous dire, il est vraiment bon d’avoir ici.