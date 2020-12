Entourés de parents et d’enseignants, cinq enfants handicapés d’une école spécialisée espagnole ne peuvent cacher leur excitation lorsque le chien de thérapie Soul entre avec une queue qui remue.

«Ce que nous avons beaucoup remarqué pendant la pandémie, c’est qu’ils accordent beaucoup plus d’attention au chien», a déclaré à Reuters Meritxell Arias, professeur d’éducation spécialisée, alors que les enfants riaient et caressaient le golden retriever, qui semblait également sourire.

Elle a expliqué que parce que les enseignants utilisaient des masques faciaux, les enfants ne peuvent pas les voir sourire. « Mais le chien ne porte pas de masque et cela nous donne une réaction à laquelle nous ne nous attendions pas. »

Avec les enfants de retour à l’école à Sant Vicenc dels Horts près de Barcelone après avoir été à la maison pendant six mois à cause de coronavirus Limitations, le programme de chien de thérapie est d’une grande aide, a déclaré la réalisatrice Joan Frencesc Porras.

Ses élèves sont plus réactifs et collaboratifs, avec des réponses plus rapides, « nous avons donc compris que (le chien) était une ressource vraiment importante pour nous », a-t-il déclaré.

Pour Hector Aguera, un jeune de 14 ans atteint du syndrome d’Asperger et originaire de la ville voisine de Terrassa, ses premières rencontres avec son propre chien de thérapie Niko il y a quatre ans étaient quelque peu effrayantes.

« J’avais très peur de lui parce que je n’avais jamais vu un si gros chien », a-t-il déclaré.

Ils sont les meilleurs copains maintenant: « Niko m’aide quand je suis nerveux ou débordé et que j’ai besoin d’aide, il vient, je le caresse, mes nerfs disparaissent et je reste calme », ​​a déclaré Hector.

Sa mère, Manoli Perez, était d’accord, disant que c’était Niko qui avait amené Hector «le plus calme».