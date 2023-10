Un chien de sauvetage obsédé par le jeu sur un toboggan remporte le titre d’animal de compagnie de la semaine

Cette semaine, nous avons vu ce que ça fait de laver l’un des plus gros chevaux du monde et un chaton détournant le dîner d’un homme de la manière la plus mignonne possible.

En plus des photos virales et des vidéos d’animaux, nous avons rassemblé notre bulletin hebdomadaire Semaine d’actualités Animal de compagnie de la semaine avec les vidéos et photos les plus mignonnes de nos lecteurs.

Si vous souhaitez que votre animal fasse partie de la programmation de la semaine prochaine, assurez-vous de suivre les instructions à la fin de cette histoire.

Gagnant

Chien de sauvetage idiot. L’enfant de 1 an est l’animal de compagnie de la semaine de Newsweek cette semaine.

Léon Dekelbaum



Cette semaine, notre gagnant de l’animal de compagnie de la semaine est Silly, un chien de sauvetage âgé d’un an.

Vivant à San Diego, en Californie, avec le propriétaire Leon Dekelbaum, Silly a un passe-temps inhabituel pour un chien : elle adore jouer sur le toboggan du parc local.

Dans une vidéo hilarante, Silly a été filmée en train de courir dans le parc et de jouer sur le toboggan, à la grande joie de son propriétaire.

« J’ai été surpris parce qu’elle a généralement très peur de différentes choses », a déclaré Dekelbaum. Semaine d’actualités, ajoutant qu’au début, il devait marcher avec elle pour lui montrer comment ça fonctionnait. « J’étais encore plus surpris qu’elle veuille recommencer. Au début, je devais marcher avec elle pour lui montrer comment descendre, mais maintenant elle se contente de monter et descendre en courant. »

Grande fan de course à pied et de randonnée, Silly est un chiot sympathique qui veut toujours saluer tous ceux qu’elle rencontre.

« Elle est super affectueuse et il a été difficile de la faire arrêter de s’embrasser. Elle aime se faire des câlins en se penchant vers vous la tête en bas, donc sa queue est en l’air. Elle est si heureuse et embrasse de nouvelles expériences et de nouvelles personnes. » dit Dekelbaum.

Facile à dresser et très réactif, son propriétaire a ajouté que sa plus grande joie a été de voir Silly devenir un chien confiant et aimant depuis son adoption en février de cette année.

« Elle adore jouer avec ses amis chiens et faire du tir à la corde », a déclaré le propriétaire. « Elle adore courir dans l’océan, barboter dans les vagues et adore les balades en voiture.

« Cela a été une joie de la voir passer d’un chien qui n’avait jamais vécu à l’intérieur lorsque je l’ai eu début février au chiot confiant qu’elle est maintenant. »

Finalistes

Comet, le chat de cinq ans, en grande partie aveugle, avec le mari de son propriétaire. Angie Cox a déclaré à Newsweek qu’il adorait ramper sur sa poitrine.

Angie Cox



Notre premier finaliste cette semaine est Comet, un chat de 5 ans en grande partie aveugle et décrit par son propriétaire comme « le chat le plus gentil et le plus doux ».

Vivant avec Angie Cox à Whitewater, Wisconsin, sa sœur l’a donné à son propriétaire lorsque son chat existant n’acceptait pas Comet.

« Quand il est récupéré, il met ses pattes autour de votre cou et vous serre dans ses bras », a déclaré Cox. Semaine d’actualités. « Quand mon mari dort, il rampe sur sa poitrine, met ses pattes autour de son cou, le serre dans ses bras et s’endort. Je suis tellement chanceuse de l’avoir. »

Gibbs le chien. Aujourd’hui, l’ancien errant vit sa meilleure vie en jouant au frisbee.

Mélanie Totenbier



La prochaine étape cette semaine est un petit chien avec une grande personnalité. Gibbs est un chiot sauvé qui a été retrouvé errant dans les rues avant d’être adopté par la propriétaire Melanie Totenbier.

« Il a été retrouvé errant dans les rues de Bethléem, en Pennsylvanie. Le refuge l’a retenu plus longtemps que d’habitude, pensant que ses propriétaires viendraient certainement le chercher », a déclaré Totenbier. Semaine d’actualités. « Il pèse 23 livres mais agit comme s’il pesait 123 livres. »

Un « bug des câlins » qui adore jouer avec ses deux plus grands frères canins, ce que Gibbs préfère est de jouer au frisbee et de courir avec les plus gros chiens.

Chubb le chiot pitbull. Son propriétaire dit qu’il est constamment charmant.

Darlène Chevalier



Enfin cette semaine, c’est Chubb, un pitbull de 3 ans qui a été adopté par la propriétaire Darlene Knight dans un refuge de Géorgie, à Atlanta.

« Il porte le nom de Nick Chubb, l’ancien bouledogue de Géorgie et maintenant porteur de ballon pour les Browns de Cleveland », a déclaré Knight. Semaine d’actualités.

« Il a une attitude de Dennis la Menace et n’est jamais loin de sa maman. Il doit toujours me toucher », a déclaré Knight.

Malgré sa race d’intimidateur, son propriétaire a ajouté que Chubb aide quotidiennement à briser toute stigmatisation grâce à son charme.

Il vit à Woodstock, en Géorgie, avec ses trois frères et sœurs pitbulls, et ses activités préférées sont de manger et de regarder le football.

Avez-vous des vidéos ou des photos drôles et adorables de votre animal de compagnie que vous souhaitez partager ? Envoyez-les à [email protected] avec quelques détails sur votre meilleur ami, et ils pourraient apparaître dans notre gamme d’animaux de compagnie de la semaine.